von Gerd Feuerstein

Stetten a.k.M. – Mit einem Tag der offenen Tür und einem Großen Zapfenstreich wurde am Samstag das 60-jährige Bestehen des Artilleriebataillons 295 in der Stettener Albkaserne groß gefeiert. Bei herrlichem Spätsommerwetter strömten tausende Besucher in die Kaserne, um einen Blick hinter die Kulissen des ältesten Artilleriebataillons der Bundeswehr zu werfen und das Jubiläum mit den Angehörigen des Bataillons und deren Familien gebührend zu feiern.

Umfangreiche Waffenschau

Auch das gab’s zu sehen: Ein Soldat mit dem Gewehr „G36“ im „Ghillie-Suit“, der vorwiegend von Jägern, Scharfschützen und Spezialkräften genutzt wird.

Bereits vor dem offiziellen Einlass bildeten sich vor dem Kasernentor große Menschentrauben. Die Artilleristen hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern ein Abbild ihrer traditionsreichen Geschichte, den normalen Soldatenalltag, ihre hochmoderne Technik und ihre gesamte Ausstattung näherzubringen. Gleich am Beginn des Ausstellungsgeländes wurde das schwere Gerät zur Schau gestellt: Panzerhaubitze 2000, Raketenwerfer Mars II, Bergepanzer, Ortungs- und Beobachtungsradar oder modernste Fahrzeuge, wie diverse Varianten des Dingos, konnten von den Besuchern in Beschlag genommen werden. Auch im Simulator, in einem Gefechtsstand, über Handfeuerwaffen, das Leben im Felde sowie über die Karrierechancen bei der Bundeswehr konnten sich die Besucher informieren.

Die Gäste der Bundeswehr zeigten sich anlässlich des Tages der offenen Tür begeistert von den Möglichkeiten, die ihnen geboten wurden. So wie beispielsweise Michael Losert aus Emmendingen, der mit seinem Sohn Julian auf den Heuberg gekommen war. „Ich war vor mehr als 20 Jahren in Stetten stationiert und wollte meinem Sohn mal zeigen, wo der Papa bei der Bundeswehr war“, erzählt der ehemalige Panzerfahrer der 6./Jägerkompanie 292, während sein Sohn das Führerhaus eines Dingos erkundet. „Einfach toll, was die Artilleristen hier alles zur Schau stellen“, waren sich Papa und Sohnemann einig und mussten sich beeilen, um bei der dynamischen Waffenschau nichts zu verpassen. Gleich drei Mal zeigten die Profis dabei im Laufe des Tages vor hunderten von Zuschauern, wie Panzerhaubitze, Raketenwerfer, Einsatzfahrzeuge oder Bergepanzer im Gefecht zusammen wirken.

Erstes Ehemaligen-Treffen

Selbst altgediente Hasen und ehemalige Panzersoldaten staunten angesichts der Vorführungen und Ausstellungen: „Man kann nur den Hut davor ziehen, was dieses Bataillon hier auf die Beine gestellt hat“, sagte der pensionierte Berufssoldat Peter Wunderle. Auch Heiko Reschke aus Furtwangen und seine Kinder Leonie und Jannik waren „total fasziniert“. Reschke war Mitte der 90er in Stetten stationiert und nutzte die Gelegenheit, an seine alte Wirkungsstätte zurück zu kehren: „Ich habe schon lange auf die Chance gewartet, mal wieder hierher zu kommen“, sagte er. Und das ging vielen Ehemaligen des Artilleriebataillons 295 offenbar ebenso, wie einer munteren Truppe in roten T-Shirts zu entnehmen war. „Wir haben das erste offizielle Ehemaligentreffen initiiert“, berichteten die Männer, die aus der gesamten Republik angereist waren.

Mit einem vielfältigen Rahmenprogramm war für jede Menge Abwechslung ebenso gesorgt wie in Sachen Verpflegung und Betreuung keine Wünsche offen blieben. Die Tanzgruppe „Ladykracher“ des TSV oder die Musikkapelle Zwiefalten unterhielten die Gäste, während sich der Nachwuchs im Spiel-, Kletter- und Hüpfparadies sichtlich wohl fühlte. Den krönenden Abschluss markierte am späten Abend ein Großer Zapfenstreich, der vor unzähligen Zuschauern auf der großen Wiese vor der Stettener Albkaserne zelebriert wurde.

Bildergalerie im Internet:

http://www.sk.de/bilder

Einsätze im Ausland Das Artilleriebataillon 295 gehört organisatorisch zur 10. Panzerdivision, die in Veitshöchheim stationiert ist, und ist der Deutsch-Französischen Brigade in Müllheim unterstellt. Der Auftrag lautet, die Deutsch-Französische Brigade mit Feuer und Aufklärung zu unterstützen. Zu den Aufgaben gehört es ferner, einen Kräftebeitrag für Einsätze im Rahmen der Deutsch-Französischen Brigade und der 10. Panzerdivision sicherzustellen. Seit 1995 waren Soldaten des in der Albkaserne stationierten Bataillons im ehemaligen Jugoslawien, in Bosnien-Herzegowina, im Kosovo, in Kuwait und Djibouti, in Afghanistan, in Mali, in der Westsahara, im Nordirak und in Litauen im Einsatz. (gfe)

