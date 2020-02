Eine 30 Meter hohe Tanne knickte in der Nacht zum Dienstag gegen 1.50 Uhr bei starken Orkanböen um und durchschlug den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Storzingen. Die Bewohner, ein Ehepaar, kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Auch parkende Autos beschädigt

Als die Spitze des Baums abbrach und auf die Straße stürzte, wurden auch drei geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen, heißt es in der Mitteilung weiter. Der entstandene Schaden wird auf rund 60 000 Euro geschätzt. Während die Freiwilligen Feuerwehren aus Stetten a.k.M. und Storzingen die heruntergefallenen Dachziegel und die abgebrochene Baumspitze bereits beiseiteräumen konnten, muss die auf dem Dachstuhl liegende Tanne mithilfe eines Autokrans entfernt werden.