Seit über 20 Jahren öffnet die Messe „Trau“ ihre Pforten, um den Paaren bei ihrem schönsten Tag im Leben zur Seite zu stehen und für neue Inspirationen zu sorgen. Über 180 Anbieter aus über 40 Branchen präsentieren auf dem Schwenninger Messegelände am 25. und 26. Januar die neuesten Trends und Ideen – angefangen bei den Trauringen über den Brautstrauß bis hin zur perfekten Location – informieren, beraten und finden für jedes Hochzeitspaar die optimale Lösung. Daneben ist auf der Messe in Villingen-Schwenningen zu verschiedenen Themen einiges geboten.

Stilvoll gestaltet lädt die Messe Hochzeitsinteressierte zum entspannten Bummeln, Anprobieren und Kaufen ein. Das Angebot beinhaltet Accessoires vom Schleier bis zu den Brautschuhen, Herrenausstatter für den modebewussten Bräutigam, Juweliere mit einer riesigen Auswahl an Ringen, Fotografen, Floristen für den Brautstrauß, Dekorationen für die kirchliche und standesamtliche sowie die freie Trauung. Daneben sind Friseure, Konditoren und Anbieter unterschiedlicher Locations vertreten.

Auch Musik darf an dem besonderen Tag nicht fehlen: Verschiedene Künstler, DJs und Live-Bands bieten eine unterhaltsame und inspirierende Live-Show, die vielleicht auch bald auf der ein oder anderen Traumhochzeit für besonders schöne Momente sorgt.

Das wichtigste am Hochzeitstag ist selbstverständlich das Brautkleid. Welche Braut möchte nicht in Weiß heiraten? Hierbei gilt es zu beachten, dass es verschiedene Weißtöne gibt, die die Auswahl schwer machen. Daher ist es wichtig, sich in einem Brautkleid-Modehaus beraten zu lassen. Dabei kommt es natürlich auch auf den Typ an. So sehen Brautkleider in Champagner insbesondere auf dunkler Haut fabelhaft aus!

Alle Informationen zu Brautkleidern und individuellen Farben gibt es bei den zahlreichen Ausstellern auf der Messe. Inspirationen und Anregungen können sich Braut und Bräutigam bei diversen Modenschauen holen, die mehrmals am Tag stattfinden. Hier bekommen diese auch einen Eindruck, welche Frisuren zu welchem Typ passen und welches Kleid oder welcher Anzug perfekt zum eigenen Typ passt.

Zu einer richtigen Hochzeit gehört selbstverständlich auch ein entsprechender Junggesellenabschied – für sie und ihn. Wie aber wird der Abschied vom Alleinleben zum unvergesslichen Erlebnis? Die neusten Trends zeigen, dass weniger hier mehr ist. Im Trend liegen unter anderem kurze Städte-trips.

Was ist bei einer Hochzeit in diesem Jahr angesagt? Eine Fotobox bietet sehr viel Spaß und schafft meist besondere Momente auf den Hochzeiten, an die man sich noch lange immer wieder gerne zurückerinnert. Daneben besteht jetzt auch die Möglichkeit, die neuen, leistungsstarken Sofortbildkameras zu benutzen. Die Schnappschüsse eignen sich auch gut für ein kreatives Gästebuch.

Ein weiteres Highlight auf der Hochzeitsmesse ist der Trauringturm. Mit ein bisschen Glück kann man hier 66¦666 Euro gewinnen. (jumü)