Stetten a.k.M. – Im Jahre 1999 feierte die Gemeinde Stetten am kalten Markt ihr 1200-jähriges Bestehen. Der Anlass sollte nicht nur in den sonst üblichen historischen Umzügen, sondern in einem groß angelegten Theaterspektakel als Open-Air-Event im Schlosshof gefeiert werden. In der Folge vereinbarte die Gemeinde Stetten eine Kooperation mit den Profis vom Theater Lindenhof aus Melchingen. Die damaligen Aufführungen, an denen sich über 270 Bürgerinnen und Bürger beteiligten, waren ein gigantischer Erfolg und ernteten überwältigenden Zuspruch von Publikum und Fachwelt. Das „Stettener Sommertheater“ war geboren.

Die Aktivsten gründeten einen Verein. Die Theaterspieler wurden Mitglied im Landesamateurtheaterverband. Die Prinzipien der zukünftigen Theaterarbeit wurden festgeschrieben und die bestehende Kooperation mit dem Theater Lindenhof verlängert. Seither fußt die Stettener Theaterarbeit im Wesentlichen auf drei Säulen: Da ist zum einen der „Lokalbezug“, weil mit jeder Inszenierung lokale Stoffe theatralisch aufbereitet werden. Zum anderen gilt in Sachen „Partizipation“ eine eiserne Regel: Jeder interessierte Bürger, egal welchen Alters, Geschlechts, Status oder Herkunft findet einen Platz in der Produktion. Es gibt kein Casting. Ob als Haupt- oder Nebenrolle – egal ob vor oder hinter den Kulissen – wer mitmachen möchte, wird in die Arbeit eingebunden. Die dritte Säule ist die „professionelle Anleitung“, wonach die Inszenierungen nach gemeinsamer Stoffauswahl in Kooperation mit einem professionellen Leitungsteam erstellt werden.

Engagement und Spielfreude

Inzwischen hat die Stettener Theatergemeinschaft sechs groß angelegte Stücke erarbeitet, die durchweg für viel Furore sorgten. Ein Kern von etwa 20 Akteuren bildet das schauspielerische Herz der Stettener Theaterbewegung. Diese hochengagierten und spielfreudigen Amateure erzeugen eine Zugkraft, die immer mehr Mitspielerinnen und Mitspieler mobilisiert. Gerade bei der Aufführung 2015 „Weit vom Schuss – und mittendrin!“ waren auffällig viele junge Mitwirkende zu sehen. Durch die Teilnahme unterschiedlichster Menschen aller Altersstufen verzeichnet die Stettener Spielgemeinschaft eine herausragende Figurenvielfalt verschiedenster Charaktere und Typen.

Kulturelle Identität schaffen

Auch hinter der Bühne legt der partizipative Grundsatz ungeahnte Ressourcen frei. Ob in der Nähstube, bei Technik und Bühnenbau, bei den Requisiten, bei der Werbung oder bei der Administration: das Engagement ist überdurchschnittlich. Durch Vermischung, Vernetzung und das Zusammenspiel unterschiedlicher Menschen und Gruppierungen verbinden sich ehrenamtliches Engagement, Freizeitgestaltung sowie Bildung und Kultur. Vieles und Viele sind im Dorf in Bewegung. Die gemeinsame Arbeit verbindet. Das Image der Gemeinde wird neu definiert und eine eigene kulturelle Identität entsteht. Auch abseits der Aufführungen wird ein offener Diskurs über die Themen des Theaters ausgelöst. Die Stettener gestalten aktiv ihre Gegenwart und erzählen in einer beeindruckenden Art und Weise die eigene Geschichte, und zwar differenziert, kritisch und neu. In einer ländlichen Gemeinde ist das keine Selbstverständlichkeit.