von Gerd Feuerstein

Stetten a.k.M. - Als es in Stetten noch keinen Lift gab und man die Skiwiese im Storzinger Tal oder das Ohrenhälmle für eine Abfahrt noch per Pedes erklimmen musste, hoben 74 Männer und Frauen am 16. November 1968 den Skiclub Stetten a.k.M aus der Taufe. Stolze 50 Jahre sind seither ins Land gegangen. Fast auf den Tag genau wird der runde Geburtstag des Vereins am Samstag, 17. November ab 18.30 Uhr im Soldatenheim mit vielen geladenen Gästen gebührend gefeiert.

Dabei kann der Verein auf eine Erfolgsstory zurückblicken, die die Gründerväter anno 1968 wohl kaum zu träumen gewagt hätten. Es waren die Skibegeisterten Kurt Ziegler, Bernhard Sieber und Stefan Stöckle, die – seinerzeit noch als Skiabteilung des TSV – die Pionierarbeit leisteten, und damit den Grundstein zur Vereinsgründung legten. Sage und schreibe 750 Mitglieder gehören heute zum Stettener Skiclub, der mit zwei Schleppliften, einem Fun-Park für Snowboarder, einer bewirteten Skihütte und zwei Pistenwalzen inzwischen die größte Skianlage im Landkreis Sigmaringen betreibt. „Unser Hang ist ideal für Anfänger wie für Fortgeschrittene“, schwärmt denn auch der Vorsitzende, Martin Löffler, weil die Bedingungen für Ski- und Snowboardkurse „für jung und alt perfekt“ seien. Und das Ganze kommt nicht von ungefähr. Denn ab den Anfängen waren im SC stets engagierte Mitstreiter am Werk, was sich bis dato nicht verändert hat. Noch heute werden jeder Handgriff, jeder Arbeits- und Liftdienst sowie die Organisation und Vereinsführung ehrenamtlich geleistet. „Weder beim Lift- noch beim Hüttenbetrieb entstanden bislang je Personalkosten“, hebt Stellvertreterin Christine Unger hervor und ergänzt, dass Skischule und Rennsport ebenso ehrenamtlich betrieben würden, wie das alljährlich stattfindende Jugendlager.

Auf Nachwuchs gesetzt

Vom Start weg hat der Club konsequent auf den Nachwuchs gesetzt. Nur wenige Wochen nach Gründung des Vereins wurden das erste Schüler- und Jugendlager und die Clubmeisterschaften in Schetteregg organisiert und bald darauf auch eine eigene Skischule aus der Taufe gehoben. Unter der Leitung von Rolf Fauler erfüllte man schnell die Kriterien für eine DSV-Skischule und ließ seither unzählige Skilehrer über den Schwäbischen und Deutschen Skiverband ausbilden, was nicht zuletzt auf exzellente Nachwuchsarbeit zurückzuführen ist, über die stets neue Lehrkräfte herangeführt wurden. Bis heute sind Kurse für Jung und Alt und Ausfahrten in die bekanntesten Skigebiete feste Größen im Jahresprogramm des SC. Tragende Säule der Jugendarbeit und des Fortbestands der Skischule war und bleibt der Rennlauf, in dem die Starter des SC häufig herausragende Erfolge erzielten. Auch bei Organisation und Durchführung von Skirennen und Großveranstaltungen wie den DSV-Inliner-Finals hat sich der Club weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Und seit eh und je bietet der Club allen Interessierten – und insbesondere der Jugend – nicht nur im Winter, sondern während des ganzen Jahres vielfältige Aktivitäten an.

Sie sind aktuell die tragenden Säulen des SC Stetten a.k.M. (jeweils von unten nach oben, links): Toni Hahn, Monika Neusch, Sabine Reichegger, Stephan Reiser und Vorsitzender Martin Löffler; (Mitte) Johannes Unger, Christine Unger, Sonja Dreher, Hans Rohner und Helmut Bürk; (rechts) Andreas Nolle, Karin Klaß, Benjamin Bücheler und Franz Rupp.

Bild: Gerd Feuerstein

Dass im SC Stetten in fünf Jahrzehnten mit Bernhard Sieber (6 Jahre), Kurt Ziegler (8 Jahre), Karl-Heinz Decker (19 Jahre) und dem derzeit amtierenden Martin Löffler (bis dato 17 Jahre) lediglich vier Vorsitzende das Zepter innehatten, ist ebenso bemerkenswert, wie die baulichen Tätigkeiten und hohen Investitionen, die der Club seither geschultert hat. Dokumentiert und bunt bebildert ist dies alles in der eigens zum Jubiläum neu aufgelegten Chronik, die auch während des Jubiläumabends erworben werden kann. Neben einem Sektempfang mit kleinem Stehimbiss erwartet die Gäste nach den bisherigen Planungen an diesem Abend ein kurzweiliges Programm mit musikalischer Unterhaltung und Showauftritten. Danach soll bei Musik und Tanz ausgelassen gefeiert werden, wobei eine Après-Ski-Bar nicht fehlen werde.

Skibörse Bereits am nächsten Samstag, 10. November, lädt der SC Stetten a.k.M. zu seiner traditionellen Ski- und Snowboardbörse ins Stettener Soldatenheim ein. Mit dem Ausrichten dieser Börse läutet der Verein seit vielen Jahren die bevorstehende Saison ein. Punkt 14 Uhr öffnen sich die Türen des Soldatenheims und die Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, sich mit Artikeln aus den Bereichen Alpin-, Snowboard-, Langlauf- und Inlinesport auszustatten. (gfe)

