von Gerd Feuerstein

Der Umgang mit der neuen Drehleiter stand im Mittelpunkt der traditionellen Kirbeübung der Freiwilligen Feuerwehr. Eine beeindruckende Zuschauerkulisse verfolgte dabei im Stettener Schlosshof, wie die Einsatzkräfte zahlreiche Verletzte aus den oberen Stockwerken des historischen Rathauses retteten.

Kaum eingetroffen, wird die Drehleiter in Stellung gebracht, während andere Einsatzkräfte die Wasserversorgung gewährleisten und unter Atemschutz in das Gebäude eindringen. | Bild: Gerd Feuerstein

Durch einen technischen Defekt an einem Kopierer war im Obergeschoss ein Schwelbrand ausgebrochen – so das Szenario – in dessen Folge das Treppenhaus völlig verraucht und somit als Rettungsweg versperrt war. Aus den Fenstern der Obergeschosse quoll dichter Rauch und die Hilferufe aus dem Rathaus waren für das Publikum unüberhörbar, als die Blauröcke unter tosendem Sirenengeheul mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen zum Brandherd anrückten. In Windeseile war die riesige neue Drehleiter vor dem Rathaus in Stellung gebracht, während sich Einsatzleiter Adolf Hafner und Zugführer Thorsten Gulde einen ersten Überblick verschafften.

Über die Drehleiter wurde eine schwer verletzte Person gerettet. Sie wird von den Einsatzkräften nun an die Rettungssanitäter übergeben. | Bild: Gerd Feuerstein

Unter schwerem Atemschutz drangen Trupps der Stettener Wehr und die zur Hilfe gerufenen Kameraden des Truppenübungsplatzes in das Gebäude vor, während die Drehleiter ein erstes Mal nach oben fuhr. Gerade mal zwei Minuten später war Kämmerer Ermilio Verrengia mit der Leiter aus seiner hilflosen Lage befreit. Im völlig verrauchten Innenbereich suchten die Atemschutzträger nach den weiteren Personen, von denen die Gehfähigen über die Treppe, die Verletzten ebenfalls über die Drehleiter gerettet wurden.

Kommandant Adolf Hafner (links) und Zugführer Thorsten Gulde besprechen das weitere Vorgehen. | Bild: Gerd Feuerstein

Unter den Augen des stellvertretenden Kreisbrandmeisters Marcus Siber und Feuerwehrkommandant Wolfgang Neusch wurde das Rathaus von den Einsatzkräften von sämtlichen Seiten gesichert, wobei die Wasserversorgung über den Löschteich unter der früheren Hilb sichergestellt wurde. Via Megaphon kommentierte Wolfgang Neusch das Geschehen und informierte die vielen Zuschauer über jeden Schritt der Rettungskräfte, deren professionelles Handeln von den Zusehern mit Applaus bedacht wurde.

Erste Analysen der Übung vor Ort (von links): Marcus Siber, Adolf Hafner, Hans Ruf, Wolfgang Neusch, Fritz Halder, Thomas Straub (verdeckt) und Kämmerer Ermilio Verrengia. | Bild: Gerd Feuerstein

Lob von allen Seiten

„Man sieht, dass wir in sicheren Händen sind und uns auf unsere Wehr verlassen können“, kommentierte eine Mutter, die mit ihren drei Kindern die Übung beobachtet hatte. Dem konnten andere Zuseher nur beipflichten. Noch vor Ort hatten die Feuerwehrbosse das Geschehen in einer ersten Runde analysiert und zeigten sich bei der Übungsbesprechung im Haus der Begegnung „rundum sehr zufrieden“, wie es Kommandant Adolf Hafner gegenüber seiner Mannschaft zum Ausdruck brachte: „Es hat alles wunderbar funktioniert und man hat gesehen, dass die vielen Proben mit der neuen Drehleiter ihre Früchte tragen“, freute sich Halder.

Im völlig verrauchten Obergeschoss suchen die Atemschutzträger nach vermissten Personen. | Bild: Gerd Feuerstein

Das stellte auch Marcus Siber in seinem Statement heraus. Der stellvertretende Kreisbrandmeister beglückwünschte die Stettener Einsatzkräfte zu „dieser äußerst gelungen Übung“, in der sich die Blauröcke „prima präsentiert“, und damit auch „Nachwuchswerbung par excellence“ betrieben hätten. Im Beisein von Bürgermeisterstellvertreterin Sandra Rupp ergriff Kämmerer Ermilio Verrengia das Wort und nutzte die Gelegenheit, den Wehrleuten für ihren Einsatz das ganze Jahr über zu danken.

Seit eh und je umrahmt die Feuerwehrkapelle die Kirbeübung der Feuerwehr Stetten am kalten Markt. | Bild: Gerd Feuerstein

41 Einsatzkräfte

Unter der Leitung von Kommandant Adolf Hafner und Zugführer Thorsten Gulde rückte die Stettener Feuerwehr mit dem Einsatzleitwagen, der neuen Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen zum Brandherd, dem historischen Rathaus, aus. Daneben rückte die Berufswehr des Truppenübungsplatzes Heuberg unter der Leitung von Gruppenführer Hannes Augsburger mit einem Löschfahrzeug an. Alles in allem waren 41 Einsatzkräfte an der großen Schauübung beteiligt. (gfe)