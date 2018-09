Der Wirtschaftsverbund Stetten a.k.M. lädt zum 17. Stettener Oktober in die Heuberggemeinde ein. Die Veranstaltung werde in diesem Jahr am Sonntag, 14. Oktober, stattfinden, teilt Oliver Neusch, Präsident des Wirtschaftsverbunds mit.

Auch dieses Jahr erwarte die Besucher wieder eine Vielzahl an attraktiven Angeboten, Aktionen und Veranstaltungen rund um den Stettener Oktober. Das sonntägliche Programm beginne wie gewohnt morgens mit dem Start zum 12. Stettener Frauenlauf. Dann ab 11 Uhr werde der Stettener Oktober mit dem traditionellen Bauernmarkt auf dem Schlosshof beginnen. Der verkaufsoffene Sonntag beginne um 12 Uhr, begleitet vom Hammellauf der Feuerwehrkapelle, Ausstellungen von Gewerbetreibenden und der Öffnung der Ladengeschäfte.



Beim Frauenlauf rechneten die Veranstalter wieder mit bis zu 230 Starterinnen. "Für die 12 Euro Startgebühr erhalten die Damen vor dem Start ein Funktions-T-Shirt." Nach dem Lauf erhielten die Starterinnen eine Tasche voller Überraschungen, Getränke sowie ein Müslibecher – allesamt von den Sponsoren des Frauenlaufs ermöglicht. Beginnen werde der Frauenlauf um 10.30 Uhr beim Knusperhäusle in der Albstraße.

Umkleideräume mit Duschen und eine kostenlose Massage durch die Mitarbeiter der Firma Physiotherapie Braun seien ebenfalls für die Läuferinnen bereitgestellt. Und: "Nach der Siegerehrung werden unter allen Starterinnen noch attraktive Preise verlost. Unter anderem ein Goldbarren im Wert von 100 Euro und ein Gutschein für ein Paar Laufschuhe", kündigen die Veranstalter weiter an.

Auf den Straßen der Garnisonsgemeinde sei nach dem Frauenlauf noch das folgende Programm eingeplant:

11 bis 17 Uhr: Bauernmarkt im Schlosshof

12 bis 17 Uhr: Verkaufsoffener Sonntag mit Kinderkarussell bei der Sparkasse; einem Kisten-Stapeln bei Getränke Nolle; einer Hüpfburg bei Süßigkeiten Löffler, einem Ponyreiten beim Schlosshof in der Brühlstraße, eines Auftritts von "Mischter Toscana" mit Zauberei, Ballonfiguren und Stelzen an unterschiedliche Standorten; Grillvorführung bei der Volksbank; Modellbau Outdoor-Parcours bei Norma; eine Schießbude bei der Heuberger Biermanufaktur; eine Büchertauschbörse an der Schule bei einem offenen Bücherregal.

12.30 Uhr: Siegerehrung des Frauenlaufs in der Albstraße

12.30 Uhr: Platzkonzert der Feuerwehrkapelle bei Getränke Nolle

13 und 16.30 Uhr: Führung durch das Fitness- und Gesundheitszentrum des TSV Stetten a.k.M. für alle Interessierten,

14 Uhr: Hammellauf im Schlosshof

15 und 16 Uhr: Eine Märchen-Erzählwerkstatt im Trauzimmer des Rathauses

15.30 und 17 Uhr: Ein Auftritt der "Lady-Kracher" bei Getränke-Nolle

Die Teilnehmer Art Design Hahn, Backhaus Mahl, Balkonsysteme Halder, Blumenboutique Hamberger, Drehpunkt, EP: Elektro Neusch, Euronics Sauter, Fitness Center Stetten a.k.M., Getränke Nolle, Haustechnik Walter Ruh, Heuberg Apotheke, Heuberger Biermanufaktur, Hölzlebau Braun, Hörsysteme Braun, La Pizza Di Fabio, Metzgerei Becker, Physiotherapie Braun, Pizzeria und Cafe Galerie, Sabrinas Schreibwaren und Mehr, Schütz GmbH, Sparkasse, Stettener Markthalle, Süßigkeiten Deko Löffler Hannelore, Uhren und Optik Pfeiffer, Volksbank Ebingen. (mos)

