Stetten a.k.M. – Nanu, sind die Hitda-Kracher so geschrumpft? Fragezeichen dieser Art standen am Samstagabend in der Glashütter Alpenblickhalle manchem Besucher des Glasbläser-Balls ins Gesicht geschrieben. Denn nur drei Guggenmusikerinnen standen vor dem Vorhang. Chantal Straub, Verona Riester und Vanessa Bauer gaben sich zwar alle Mühe, aber so richtige Musikkrawallstimmung kam bei der Minitruppe nicht auf. Die entsprechenden Fragezeichen lösten sich aber in närrische Freudenfalten auf, als sich der Vorhang hob. Dahinter standen alle übrigen Hitda-Kracher-Musikanten. Was nun folgte, ließ harten Discosound wie leises Säuseln klingen. Wer jetzt, gegen 21 Uhr, schon oder noch immer müde war, wurde mit jedem Akkord, mit jedem Trommelschlag, mit jedem Trompetenstoß wacher.

"Los Carinos" sehr zielsicher

Närrischer Protest gegen die Landstraße als Löcherpiste war bei den "Los Carinos" angesagt. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die Glasbläser hatten für ihren in Fasnets-Fan-Kreisen bekannten Zunftball wieder ein volles Zwei-Stunden-Programm auf die Beine gestellt. Angriffspunkte der närrischen Akteure waren die Lachmuskeln der zahlreichen Besucher. Die Humorgeschosse trafen zielsicher. Eine Hauptbatterie zielsicherer Narrenartillerie waren die Los Carinos. Die Sänger traten in japanischen Kostümen auf. Sie besangen den langen Sommer mit seiner Zwetschgenernte. Es wurde jedoch ein Lied ohne Happyend. Die Landstraße zwischen Stetten und Glashütte ist zwar geteert, weist aber trotz der Straßenbauarbeiten im vergangenen Jahr noch, jedenfalls aus Glasbläser-Sicht, Schlaglöcher auf. Kurz und gut, die Flaschen mit dem in Stetten gebrannten Zwetschgenschnaps gingen deswegen beim Autotransport nach Glashütte in die Brüche. Verständlich, wenn vor solch tragischem Hintergrund eine regelrechte Protestwelle über die Bühne schwappte.

Ein, allerdings vergiftetes, Loblied auf Männer im Haushalt brachten die „Shopping-Queens“ zu Gehör. Gertrud Riester, Simone Bauer und Sonja Lemke lobten einen der Ehemänner, weil er sich für die Bedienung der häuslichen Waschmaschine interessiert habe. Nicht nur das, er legte sogar selbst Wäsche ein und drückte die Starttaste – aber nur, um anschließend vor dem Waschvollautomaten zu sitzen, um die in der Waschtrommel rotierende Wäsche zu beobachten.

Männer sind auch das Spezialgebiet von Gundula alias Bettina Straub. Außerhalb der Ballnacht machte sie im vergangenen Jahr schlechte Liebeserfahrungen. Ihr Freund hat sie verlassen. Zur Freude des Publikums schilderte die resolute Närrin ihre Erfahrungen bei der Bewältigung des Liebeskummers. Sie durchlebte alle Stationen von der Verzweiflung über die Wut auf die Nachfolgerin bis hin zum Lästerstadium. Dieser Weg war erfolgreich. Denn jetzt bekannte Gundula: „Schee, dass i ihn nemme han.“

Sie waren dem Motto des Abends entsprechend "Tierisch wild" – Marius und Nicole. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Der Strumpfhosentanz, die Laju-Xangsprobe, die Blödelgruppe und der Brauchtumstanz waren weitere Meilensteine des Abends auf dem Weg in den Narrenhimmel. Natürlich durfte das Ansager-Trio bestehend aus Dennis Bauer, Volker Beck und Lisa Riester nicht fehlen. Die drei sorgten in jeder Umbaupause für immer neues Gelächter. Nach dem Programmteil gehörte die Bühne der Alpenblickhalle für viele Stunden den Tänzern. Es spielte das Duo Life-Style.