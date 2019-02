von Gerd Feuerstein

Stetten a.k.M. (gfe) Die Garten- und Wohngemeinschaft Stetten a.k.M. steht vor der Auflösung. In einer turbulenten Sitzung fassten die anwesenden Mitglieder mehrheitlich diesen Beschluss, nachdem sich auch nach rund dreistündiger Debatte und zahlreichen Personalvorschlägen kein neuer Vorsitzender beziehungsweise Gemeinschaftsleiter für den eingetragenen Verein finden ließ.

Es war keine leichte Aufgabe, die der geschäftsführende Gemeinschaftsleiter Jürgen Schäfer und sein noch amtierendes Vorstandsteam zu bewältigen hatten. Mit allen möglichen Maßnahmen hatten sie in den vergangenen beiden Jahren versucht, eine neue Führungsmannschaft zusammenzustellen. Alleine Erfolg hatten sie damit keinen. Weder persönliche Ansprachen noch Rundschreiben an alle Mitglieder oder Hausbesuche bei potenziellen "Kandidaten" brachten die erwünschten Lösungen. Auch ein eindringlicher schriftlicher Appell an die mehr als 230 Mitglieder, dass es bei der anstehenden Hauptversammlung "ums Ganze" gehe, trug nicht die notwendigen Früchte: Nur knapp zehn Prozent der stimmberechtigten Mitglieder kamen zu der bedeutenden Versammlung.

Das abgelaufene Jahr sei ganz im Zeichen der Suche nach einem neuen Vorstand gestanden, wie Jürgen Schäfer den Anwesenden schilderte. Kassierer Werner Bubser legt die Zahlen des Vereins offen. Angesichts einer soliden Finanzausstattung und der im Raum stehenden Auflösung des Vereins – mit Übertrag des Vermögens an die Gemeinde – schlug Bubser vor, den Beitragseinzug für das Jahr 2019 zu kürzen, wovon die Versammlung allerdings nichts wissen wollte.

Bürgermeister Maik Lehn bedauerte in seinem Grußwort die mögliche Auflösung des Vereins. Lehn oblag es, die anstehenden Wahlen zu leiten. Unter anderem boten sich "ortsfremde" Mitglieder des "Verbandes Wohneigentum" aus Villingen und Steißlingen als mögliche Vorsitzende, Kassiererin und als Schriftführerin an. Mit Ausnahme von Kassierer Werner Bubser, der keinesfalls mehr in den Ring steigen wollte, war das restliche Vorstandsteam zur weiteren Mitarbeit bereit, sofern sich ein Vorsitzender finde. Cordula Speer-Scholz zeigte sich bereit, den Posten als Stellvertreterin zu übernehmen.

Die Wahl des Vorsitzenden wurde auf Antrag aus der Versammlung geheim durchgeführt. Bei der Wahl fiel schließlich Harald Beha aus Villingen-Schwenningen mit acht Ja- und 13 Nein-Stimmen durch. Danach war auch Cordula Speer-Scholz nicht mehr bereit, in die Bresche zu springen, hätte sie doch als gewählte Stellvertreterin die Verantwortung übernehmen müssen.

Der Vorstand stellte deshalb den Antrag, den Verein aufzulösen, der bei 16:5 Stimmen die erforderliche Dreiviertelmehrheit der anwesenden Stimmberechtigten erreichte. Dem bisherigen Vorstandsteam obliegt es nun, den Verein "abzuwickeln".

Die Auflösung der Garten- und Wohngemeinschaft hat nichts mit der weiterhin bestehenden Mitgliedschaft im "Verband Wohneigentum Baden-Württemberg" zu tun. Sofern diese Mitgliedschaft nicht explizit gekündigt wird, bleiben die Mitglieder bei dem Verband eingeschrieben.