von Gerd Feuerstein

Bei der traditionellen Nikolausfeier von Stettens größtem Verein, präsentierte der Nachwuchs des TSV Stetten a.k.M. seinen Gästen am Samstag eine bunte und abwechslungsreiche Show. Die vielen Zuschauer waren von der Vielfalt des sportlichen Angebots und den unterhaltsamen Darbietungen des Nachwuchses begeistert. Zur Belohnung durften sich die Kinder am Ende über den Besuch des Nikolauses freuen.

Auch die kleinen Basketballer machten mächtig Wirbel in der großen Halle. | Bild: Gerd Feuerstein

TSV-Vorsitzender Florian Pepke und Gesamtjugendleiterin Daniela Knobel zeigten sich bei ihrer kurzen Begrüßung über die hohe Teilnehmerzahl der Jugend und über die gut besetzten Tribünen sehr erfreut. Weil dem TSV für den Spielbetrieb und das ganzjährige Training mit Hunderten von Kindern zunehmend Trainer und Betreuer fehlen, nutze Daniela Knobel die Gelegenheit, eine Lanze für das Ehrenamt zu brechen.

Sie – und noch ein paar mehr – sind es, die den großen Laden „TSV“ das ganze Jahr über am Laufen halten und die vielen Kinder und Jugendlichen im Training, im Spielbetrieb und bei Wettkämpfen betreuen. Gesamtjugendleiterin Daniela Knobel (vorne rechts mit ihrer Tochter Edda) dankte ihrem engagierten Team. | Bild: Gerd Feuerstein

Anhand diverser Szenarien zeigte sie die Konsequenzen auf, mit denen unter anderem eine Seniorin, ein jugendlicher Handballer, der Sohn einer Zuwandererfamilie oder auch eine Familie, deren Vater als Soldat nach Stetten versetzt wurde, konfrontiert wären, wenn es den TSV eines Tages nicht mehr geben würde: „Vielen Menschen würde dann eine gewisse Lebensqualität, die sozialen Kontakte sowie die Möglichkeit fehlen, ihren individuellen Bedürfnissen nachzukommen“, fasste Knobel zusammen, nicht ohne festzustellen, dass „diese Szenarien auf jeden x-beliebigen Verein umformuliert werden könnten“.

Zu fetziger und rhythmischer Musik wussten die jungen Leichtathleten das zahlreiche Publikum zu begeistern. | Bild: Gerd Feuerstein

Zwar könne sie nur für ihren Verein sprechen, so die Jugendleiterin, die es aber als „erschreckend“ bezeichnete, dass im TSV alleine in der Abteilung Turnen zuletzt vier Gruppen wegen fehlender Betreuer geschlossen werden mussten. Zwar gäbe es – meist für teures Geld – auch andere Freizeitalternativen, die jedoch selten das böten, wovon Kinder in einem Verein profitierten: „Ein Verein schafft Integration, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Leidenschaft, Freundschaft, vermittelt Werte, fördert soziales Verhalten, und das alles für ganz wenig Geld“, sagte sie, um mit einem Dank an alle derzeitigen Betreuer (“ihr seid alle Gold wert“) und einem flammenden Appell ans Publikum zu schließen: „Fasst Euch ans Herz und gebt Euch einen Ruck“, hoffte sie, den einen oder anderen neuen Betreuer zu finden: „Wir empfangen Euch mit offenen Armen“.

Was folgte, war eine äußerst spitzige und unterhaltsame Show, für die sich die knapp 200 teilnehmenden Kinder und ihre Betreuer zuvor teils wochenlang ins Zeug gelegt hatten. Die Gäste waren schon beim ersten Auftritt hellauf begeistert. Wen wundert‘s: Fing die Show doch mit den Kleinsten, der „Eltern-Kind-Gruppe“ an, für die Betreuerin Birgit Marquart und ihre Helfer eine wunderbare Bewegungslandschaft aufgebaut hatten, in der Mama und Papas mit ihren Kindern zeigten, was sie Woche für Woche so alles machen. Geradezu herzerfrischend dann der Tanz, den die quirligen Mädchen und Buben der Vorschulkids aufs Parkett legten.

Fussballer aller Altersklassen zeigten, was sie mit dem Ball schon alles können. | Bild: Gerd Feuerstein

Ebenso pfiffig ging es mit den Nachwuchskickern der F-Jugend, der gemischten Tanz- und Gymnastikgruppe von Marlene Nolle und Bianca Greveler oder den rhythmisch perfekt getimeten Vorführungen der Leichtathleten weiter.

Die Dienstags- und Donnerstagsturnerinnen des TSV sorgten für das leiblich Wohl der Gäste. | Bild: Gerd Feuerstein

Gekonnte Showtänze zweier Girls-Tanzgruppen zeigten, dass der Nachwuchs der bekannten TSV „Ladykracher„ gezielt geschult und tänzerisch herangeführt wird. Und auch die jungen Hand-, Fuß- und Basketballer zeigten dem Publikum, was sie im Training alles üben und im Wettkampf bereits drauf haben. Daneben rundete eine Dia-Show über die beispiellose Erfolgsgeschichte der Damen- und Mädchenfußballerinnen der SGM Heuberg die Vorführungen ab.

Ein Besuch des Nikolaus und seines Knechts Ruprechts durfte nicht fehlen. | Bild: Gerd Feuerstein

Dann aber war es endlich soweit: St. Nikolaus und Knecht Ruprecht zogen in die Halle ein, während die Kinder lauthals das Lied „Lasst uns froh und munter sein“ sangen. Hunderte leuchtende Kinderaugen gab es, als er aus seinem Golden Buch vortrug und schließlich „seine Gaben“, die erneut vom Stettener Bauunternehmen „Wetterer“ gesponsert wurden, von den jeweiligen Betreuern an die große Schar verteilen ließ.