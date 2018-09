Der sich ankündigende Herbststurm machte den Plänen des Narrenvereins "Glasbläser" fast einen Strich durch die Rechnung. Wegen der Windböen kamen nicht alle der angemeldeten Traktoren zur Oldtimerschau vor die Halle. Der Wind verhinderte auch, dass der Hallenvorplatz für die Gäste zum Mittagessen genutzt werden konnte. Doch Zunftmeister Christian Szofer zeigte Flexibilität und erklärte kurz, bevor der Ansturm auf das Mittagessen einsetzte: "Wir sind gerüstet."

Zur Mittagszeit herrscht in der Alpenblick-Halle ein reger Besucherandrang. Die zehn Bedienungskräfte jedenfalls haben eine Menge zu laufen und zu tragen. Bilder: Hermann-Peter Steinmüller | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Weil der Platz vor der Halle wegfiel, improvisierten die Narren und richteten im Gymnastiksaal zusätzliche Tische und Sitzmöglichkeiten ein. Szofer sagte: "Wir haben jetzt Platz für 230 Gäste geschaffen. Das müsste eigentlich ausreichen." Wie bei jedem Vereinsfest, so waren auch die Glasbläser auf die Unterstützung ihrer Mitglieder und Freunde angewiesen. Der Zunftmeister bilanzierte: "Wir haben 50 Helfer rund um das Fest eingesetzt, darunter sind allein mehr als zehn Bedienungskräfte."

Kostenloser Saft

Zur typischen Herbstatmosphäre bei der Glashütter Sichelhenke gehört der kostenlose Apfelsaft. Kein gewöhnlicher Apfelsaft natürlich. Wolfgang Lemke und sein vierköpfiges Team pressten vor der Halle die Äpfel. Saft gab es den Nachmittag über für alle und in jeder gewünschten Menge. Zwei Sponsoren waren auch 2018 für den Apfelsaftstrom verantwortlich. Der Narrenchef sagte: "Sie heißen zwar beide Beck, sind aber nicht miteinander verwandt." Manfred Beck stellte seine Presse zur Verfügung. Die notwendigen Früchte lieferten die Streuobstbäume von Volker Beck.

Traktoren im Mittelpunkt

Die Sichelhenke stand in diesem Jahr unter dem Motto "Traktor früher und heute". Der alte Lanz-Bulldog aus Tieringen kapitulierte vor den Windböen. Dafür zeigten die Oldtimerfans aber Verständnis. Die alten Traktoren, so meinten einige, hätten keine geschlossene Fahrerkabine und deswegen sei es verständlich, wenn angesichts der Umstände die Fahrt von Tieringen auf die Alb, zu ungemütlich sei. Allerdings zeigten auch die von ihren örtlichen Besitzern vorgestellten Stahlrösser, wie gewaltig die Entwicklung von den ersten Exemplaren aus der Weimarer Zeit bis heute fortgeschritten ist. In der Hallenaula hatten die Gastgeber eine Infotafel aufgebaut, auf der mit Bildern und technischen Beschreibungen die Entwicklungsgeschichte der Traktoren nachgezeichnet wurde.

Wie üblich heiß begehrt waren die frisch gebackenen Sichelhenke-Dinnele. Unter der Federführung von Carola und Melanie Straub entstanden die runden Leckereien.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein