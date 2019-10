von Gerd Feuerstein

Jetzt ist die Katze aus dem Sack: Das Servicehaus Sonnenhalde aus Engstingen wird das neue Pflegezentrum betreiben, das anstelle des bisherigen Pflegehauses Silberdistel entstehen soll. Der Gemeinderat billigte am Montag den Vorentwurf des Bebauungsplans und setzte das Projekt damit auf die Schiene.

Änderungen im Bebauungsplan nötig

Tristan Laubenstein vom Planungsbüro informierte das Gremium noch einmal über die notwendigen Änderungen des Bebauungsplans. Wie im SÜDKURIER berichtet, soll die bisherige Fläche des Pflegeheims um rund 8500 Quadratmeter erweitert werden. Hier soll das neue Pflegezentrum mit 80 Betten entstehen. Das bestehende Gebäude wird zum Betreuten Wohnen umgebaut.

Der Investor Maklerin Nicole Friemauth vom Büro Immoclassics aus Sigmaringen war im Auftrag von Ameos, des bisherigen Heimbetreibers, tätig. Sie brachte den Projektentwickler „MBI Real Estate“ aus München ins Spiel. Dieser konnte über den künftigen Betreiber Servicehaus Sonnenhalde die Deutschland Immobilien mit Sitz in Hannover als Investor akquirieren. Der Betreiber Betreiber des neuen Pflegezentrums ist das Servicehaus Sonnenhalde, das 1989 in Engstingen gegründet wurde und mit über 600 Mitarbeitern zwischen Stuttgart und Bodensee weitere sechs Standorte betreibt. Erst im August hatte der Betreiber ein Tengen ein Heim mit demselben Konzept eröffnet.

Richard Wolfframm, Chef des künftigen Betreibers Servicehaus Sonnenhalde, stellte im Gemeinderat das Wohnkonzept für Stetten vor. Es sei unter dem Stichwort „Traumhaus“ in enger Zusammenarbeit mit der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München erarbeitet worden.

Für jeden Pflegebedürftigen eine eigene Wohnung

Während Pflegehäuser früher Anstalten für soziale Fürsorge und bis vor wenigen Jahren noch standardisierte Häuser gewesen seien, liege die Zukunft in der Individualität. Daher sehe das Traumhaus-Konzept grundsätzlich für jeden Pflegebedürftigen eine eigene Wohnung, einen ambulanten Pflegedienst, die Tagespflege sowie als Herzstück die Gemeinschaft vor.

Eigenständiges Leben mit Privatsphäre

Im künftigen Pflegezentrum bleibe die eigene Wohnung der Lebensmittelpunkt. Sei sei ausgestattet mit Küchenzeile, Bad und Hausnotruf sowie „gern auch mit eigenen Möbeln“. Das ermögliche ein eigenständiges Leben mit Individualität und Privatsphäre. Ein ambulanter Pflegedienst ermögliche Pflege, die auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt sei. Geplant sei auch eine Tagespflege mit fünf 18er-Gruppen, denen je eine Gemeinschaftsfläche von 305 Quadratmetern zur Verfügung stehe.

Überhaupt werde Gemeinschaft in dem künftigen Pflegezentrum großgeschrieben. Der Tag werde entsprechend der eigenen Interessen, Bedürfnisse und Möglichkeiten der Bewohner strukturiert. Mehrfach machte der Pflegeexperte darauf aufmerksam, dass es sich bei dem vorgestellten Konzept nicht um betreutes Wohnen handle, sondern „tatsächlich um Pflege“.

Idee, Arztpraxis in neue Gebäude zu integrieren

Die Gemeinderäte zeigten sich zufrieden mit dem Gehörten und Gesehenen. Fachkräfteschlüssel und Ausbildungsmöglichkeiten am Standort waren in der Debatte ebenso hinterfragt worden wie die Möglichkeit, eine Arztpraxis in den neuen Räumlichkeiten unterzubringen. Dies sei „durchaus möglich, sofern der Raumbedarf dafür alsbald konkretisiert“ werde, antwortete Richard Wolfframm auf die Frage von Bürgermeister Maik Lehn. Schließlich stimmte das Gremium dem Vorentwurf des Bebauungsplans zu.