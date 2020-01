von Karl-Peter Neusch

Eine außergewöhnliche Ehrung hat Johann Löffler bei der Hauptversammlung des Kirchenchors Frohstetten entgegennehmen können. Seit 70 Jahren singt der Jubilar im Chor und hat sich in dieser Zeit mit seiner Tenorstimme zu einer Stütze der Singgemeinschaft entwickelt. In seiner bekannt verschmitzten Art antwortete er auf die Frage, weshalb er so lange dabei geblieben ist: „Es hat noch niemand zu mir gesagt, ich solle zu Hause bleiben.“ Für sein langjähriges Mitwirken zeichneten ihn Pfarrer Markus Manter und Regina Moser, Vorsitzende des Kirchenchors, aus.

Freude über neuen Dirigenten Lukas Hahn

Moser erklärte, das Jahr sei vom Rückzug des langjährigen Dirigenten Thomas Hahn geprägt gewesen und von der Suche nach einem Nachfolger. Mit Lukas Hahn stellte die Vorsitzende im April einen neuen Dirigenten vor. Er bringe mit jugendlichem Elan und musikalischen Fähigkeiten alles mit, um dem Chor wieder eine Zukunftsperspektive zu eröffnen. „Wir hätten es nicht besser treffen können“, meinte die Vorsitzende, begleitet vom Applaus der Anwesenden. Die 30 Chormitglieder weisen ein Durchschnittsalter von etwas über 58 Jahren auf. Das könne sich im Vergleich mit anderen Chorgemeinschaften sehen lassen.

Zusammenwirken mit anderen Kirchenchören angedacht

Lukas Hahn bedankte sich beim Chor für das Vertrauen und die vorbehaltlose Unterstützung, die ihm den Start leicht gemacht hätten. Er sei offen für neue Gesangsprojekte und Ideen, durchaus auch im Zusammenwirken mit anderen Kirchenchören aus der Seelsorgeeinheit. Pfarrer Markus Manter zeigte sich erfreut, dass die Zukunft des Chores nach zwei schweren Jahren jetzt gesichert sei. Er hob die Bedeutung des Chorgesangs als wichtiges Element der Gottesdienstgestaltung hervor.