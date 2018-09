von Gerd Feuerstein

Stetten a.k.M. – Am Schulzentrum steht Schülern neuerdings ein sogenannter "Bike-Pool" mit 13 neuen Mountainbikes zur Verfügung. Möglich macht das Ganze eine Initiative des Kultusministeriums Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Landesinstitut für Schulsport sowie die Kooperation des Schulzentrums mit dem Stettener Fahrradfachgeschäft "Siggis Fahrradshop" und einem Fahrradhersteller.

Johannes Mattes testet das neue Bike beim Slalom.

Das Projekt ist im Bezirk des Staatlichen Schulamts Albstadt beziehungsweise in den Landkreisen Zollernalb und Sigmaringen bislang nur vereinzelt umgesetzt, wurde beim offiziellen Start in der Garnisonsgemeinde informiert. Für die Stettener Gemeinschaftsschule stelle der neue Bike-Pool nicht nur eine echte Bereicherung und tolle Ergänzung des schulischen Angebots dar, sondern sei auf dem Großen Heuberg auch ein Alleinstellungsmerkmal, auf das nicht nur Schulleiter Klaus Flockerzie ziemlich stolz sei, wie er sagte. "Für uns ist das ein weiterer Mosaikstein die Schule zu einem Lern- und Lebensraum mit Strahlkraft auch über die Gemeindegrenzen hinaus weiter zu entwickeln", formulierte Flockerzie bei der Übergabe der Fahrräder im Beisein mehrerer Vereinsvertreter, zahlreicher Lernpartner, Eltern, Gästen, der Lehrerkollegen sowie der Sponsoren.

Gekonnt fährt Tobias Hösl hier über die Wippe.

"Ich bin stolz und happy, dass wir heute diese tollen Räder in unseren Bike-Pool übernehmen können", freute sich Klaus Flockerzie und wandte sich dankend an die Sponsoren und die beiden verantwortlichen Lehrer Kathrin Spröder und Marco Heller, ohne deren Zutun das Projekt nicht realisierbar gewesen wäre, wie er festhielt. Die beiden jungen Pädagogen, selbst begeisterte Radfahrer und als Mitglieder des Nationalen Marathon- und Straßenrennteams der RSG Zollernalb in der Sportszene bestens bekannt, hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um das Projekt am Stettener Schulzentrum zu etablieren. "Die Stettener Schule hat sich für ein Sportprofil entschieden und die Räder erweitern unsere Möglichkeiten in Zukunft natürlich ungemein", freute sich Marco Heller. Und er erläutert: Weil die Schüler aus der gesamten Region kämen, sei es bisher immer problematisch gewesen, die eigenen Räder mit zur Schule zu bringen.

Silas Gern ist von dem neuen Bike begeistert und zeigt mit einem Wheelie, was in ihm steckt

"Das gehört jetzt der Vergangenheit an", schwärmte Heller und stellte die pädagogischen Vorteile des gemeinsamen Radfahrens heraus, bei dem man nicht nur als Gruppe unterwegs sei, sondern auch wieder gemeinsam ans Ziel kommen sollte. Das bedeute auch Rücksicht auf andere zu nehmen oder sich zu motivieren, bis an die eigene Leistungsgrenze zu gehen, sagte Heller. "Unser wichtigstes Ziel ist es aber, euch dazu zu bringen, ein Leben lang Sport zu treiben", betonte der sportbegeisterte Lehrer, an die Schüler gerichtet. Langfristig wolle man die Mountainbikes aber nicht nur zum Radeln nutzen, sondern auch eine eigene Schülerwerkstatt einrichten, in der die Räder in Eigenregie gewartet würden.

Gekonnt springt Tobias Wellandt über die kleine Schanze

Nach einem kurzen Grußwort der Sponsoren gaben Marco Heller und Kathrin Spröder den Parcours frei, den sie auf dem großen Platz vor der Alemannenhalle aufgebaut hatten. Fünf Schüler, offensichtlich geübte Mountainbiker, machten sich auf die Piste, um die nagelneuen Räder zu testen. Da wurde über eine kleine Schanze gesprungen, über eine große Wippe gefahren, es wurden perfekte Wheelies gezeigt oder ein Slalom gefahren, während die Schüler begeistert applaudierten und viele es kaum erwarten konnten, bald selbst auf den Rädern zu sitzen.

Das Ziel Klaus Flockerzie, Rektor der Gemeinschaftsschule, sagte bei der Übergabe: "Mithilfe des Bike-Pools wollen wir den Schülern zusätzliche sportliche Möglichkeiten eröffnen." Es sollten weitere Facetten des Sporttreibens aufgezeigt, und der Ganztagesbereich ergänzt werden. "Wir versuchen am Mittwochnachmittag eine Fahrrad-AG zu etablieren", kündigte er an und sagte, es würde ihn freuen, wenn sich dafür Radsportler aus Stetten und seinen Ortsteilen finden würden, die vielleicht sogar bereit wären, die AG zu unterstützen oder zu leiten. Der Rektor könnte sich auch vorstellen, die gefahrenen Routen zu dokumentieren, ins Netz zu stellen und damit den Tourismus zu fördern. "Schließlich handelt es sich hier um das wohl exzellenteste Radrevier auf dem Großen Heuberg." (gfe)

