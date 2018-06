von Gerd Feuerstein

"Das ist ja nicht zu fassen", staunten Florian Barking und Monika Hägele angesichts der zahlreichen Kisten – vollgepackt mit kleinen, bunten Deckeln, die diesmal bei der Aktion zusammengekommen waren. Der Präsident von Rotaract Sigmaringen/Albstadt und seine potenzielle Nachfolgerin strahlten über alle Backen, als sie den Schülern zu derem tollen Ergebnis gratulierten. Wie im SÜDKURIER berichtet, hatten diese vor zwei Monaten schon mal eine Sammelaktion organisiert und seinerzeit mehr als 35 000 Deckel gesammelt, was von Rotaract schon damals als "fantastisches Ergebnis" bezeichnet wurde. "Dass die Schülerinnen und Schüler dieses Ergebnis jetzt fast verdreifachen, ist doch echt der Hammer", befand Monika Hägele im Gespräch mit dem SÜDKURIER.l haben die Stettener Schüler beim Klassen-Battle gesammelt, um damit den Kampf gegen Kinderlähmung ganz aktiv zu unterstützen. Unser Foto zeigt links Schulsozialarbeiter Tobias...

Hatte Florian Barking bei der letzten Aktion die Kisten mit den gesammelten Deckeln noch in seinem Kofferraum verpackt, brauchten er und Monika Hägele diesmal Unterstützung. "Wohlweislich habe ich meinen Vater gebeten, mit seinem großen Anhänger nach Stetten zu kommen", berichtet er. Und der Senior Klaus Barking tat dies nach eigenem Bekunden sehr gerne und musste am Ende gar noch einige Kisten im Kofferraum verstauen.

Wie es zu der neuerlichen Sammlung kam, und warum es diesmal so viele Deckel wurden, erzählten Schulsozialarbeiter Tobias Buck und Selina Nicosia, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr am Stettener Schulzentrum leistet: "Die Schüler hat nach der ersten erfolgreichen Sammelaktion der Ehrgeiz gepackt und so haben wir uns entschieden, das Ganze noch mal in Form einer Klassen-Battle zu organisieren."

Entstanden sei ein echter Konkurrenzkampf, der am Ende sogar bis ins Lehrerzimmer durchgeschlagen habe, schmunzelt Tobias Buck. So hätten sich auch etliche Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülern engagiert. "Man glaubt es kaum, welche Sammelideen dabei entstanden sind", sagt Buck. So seien Schüler nicht nur in den Supermärkten oder beim Getränkegroßhändler in Stetten mit ihrer Aktion präsent gewesen, sondern auch im weiteren Umfeld seien die kleinen, bunten Deckel eingesammelt worden.

Lerngruppe 6.1. gewinnt die Battle

Während manche sich klugerweise in großen Einkaufsmärkten hinter den Flaschenrückgabeautomaten bedienten, nutzen andere Schüler die laufende Festival-Saison, um an tausende von Plastikdeckeln zu kommen. "So kam innerhalb von sechs Wochen diese Wahnsinnsmenge zusammen", freut sich Selina Nicosia und ist von der Aktion, wie sie sagt, noch genauso berauscht wie die Schülerinnen und Schüler am Schulzentrum. Das "absolute Hammerergebnis" mit über 30 000 Deckeln habe die Lerngruppe 6.1. der Gemeinschaftsschule geliefert, berichtet Nicosia. "Unseren Klassen-Battle haben sie damit souverän für sich entschieden", lobt sie und hebt hervor, dass man durch die Sammlung der Plastikdeckel jetzt sage und schreibe 200 Polio-Impfungen ermöglichen könne.

Der große Anhänger reicht am Ende nicht aus. Einige Kisten müssen noch im Kofferraum verstaut werden.

Zum Hintergrund Während Kinderlähmung (Polio) vor wenigen Jahrzehnten noch zu den grausamsten Infektionskrankheiten gehörte, tauchen heutzutage dank intensiver Impfungen lediglich in Nigeria, Afghanistan und Pakistan noch Fälle auf. Um auch diese zu eliminieren, werden Impfungen durch das Projekt "Deckel gegen Polio" unterstützt, berichten Florian Barking und Monika Hägele von Rotaract Sigmaringen/Albstadt". Die Idee hinter dem vom Rotary-Club gegründeten Verein "Deckel drauf" ist einfach: Pfandflaschen können ohne Deckel abgegeben werden. Durch das Sammeln, Einschmelzen und den anschließenden Verkauf des recyclingfähigen Materials Polyethylen oder Polypropylen werden Schluckimpfungen gegen Polio finanziert – 500 Deckel wiegen etwa ein Kilo und finanzieren eine Impfung in Afghanistan, Pakistan und Nigeria. Ziel der Aktion ist es, die Kinderlähmung weltweit auszurotten. (gfe)

