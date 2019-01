von Gerd Feuerstein

Über den Haushaltsentwurf, den die Verwaltung in der Dezembersitzung ins Gremium eingebracht hatte, debattierte der Stettener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Dabei brachten die Freien Wähler diverse Änderungswünsche ein.

"Zeiten von Hochkonjunktur nutzen, um Verschuldung abzubauen"

"Wir sehen in dem Zahlenwerk nicht nur ein Sammelsurium von Mittelansätzen, sondern auch einen Plan der die finanziellen Schwerpunkte, Entwicklungen und Perspektiven der Gemeinde aufzeigt", sagte Adrian Schiefer im Namen der Freien Wähler. Daher wolle seine Fraktion ein paar politische Signale setzen: "Wir sollten die Zeiten von Hochkonjunktur und sprudelnden Steuereinnahmen nutzen, um unsere Verschuldung abzubauen", argumentierte Schiefer und stellte den Antrag, neben der regulären Rückzahlung weitere 40 000 Euro als Sondertilgung vorzusehen.

Stetten am kalten Markt Gemeindeverwaltung stellt den neuen Haushalt für das Jahr 2019 im Gemeinderat vor Das könnte Sie auch interessieren

Anträge auf Kürzungen

Ferner beantragte er, für einen Ersatz des Kindergartenbusses 20 000 Euro statt 35 000 Euro anzusetzen. "Aufgrund der durchgeführten Reparaturen gehen wir davon aus, dass 2019 kein Fahrzeugwechsel ansteht." Nachdem für das Schulzentrum im Investitions- und Ergebnishaushalt insgesamt 833 600 Euro eingeplant seien, halte seine Fraktion "eine pauschale Kürzung um 23 600 Euro im laufenden Betrieb" für machbar, ohne die Weiterentwicklung der Schule infrage zu stellen. Auch die angesetzte Summe für die Verabschiedung des amtierenden Gemeinderates in Höhe von 7500 Euro erschien Schiefer zu hoch: "Die vorgesehene Bildungsfahrt erscheint uns entbehrlich", sagte er und beantragte eine Kürzung um 6 000 Euro. Nicht zuletzt solle der Mittelansatz für Beschaffungen im Bauhof um rund 21 000 Euro auf 110 000 Euro gekürzt werden: "Auch das ist noch viel Geld", meinte Schiefer.

Bild: Ellen Knopp

CDU- und ILS-Fraktion wollen lang aufgeschobene Aufgaben angehen

Für die CDU- und ILS-Fraktion entgegnete Günther Töpfer, dass es sich beim vorliegenden Zahlenwerk um "den vierten Investitionshaushalt in Folge" handle, mit dem man wichtige und lang geschobene Aufgaben, wie beispielsweise die Beschaffung einer neuen Drehleiter, erledige. In Zeiten, in denen man Negativzinsen zahlen müsse, habe man sich in Stetten bewusst entschieden, alte Aufgaben abzubauen. Man habe den Haushalt ebenfalls intensiv durchforstet und sei zu dem einstimmigen Ergebnis gekommen, diesem – wie vorgelegt – zuzustimmen. In der weiteren Debatte beleuchteten mehrere Wortführer das Für und Wider der Anträge der Freien Wähler. Zwar konnte sich Bürgermeister Maik Lehn den Anträgen – mit Ausnahme der Kürzungen beim Bauhof – weitestgehend anschließen. Doch argumentierten beispielsweise Klaus-Dieter Halder (CDU) und Florian Dreher (ILS) dagegen.

Ja zur Sondertilgung, nein zu Kürzungen beim Bauhof

Nachdem Adrian Schiefer die Anträge der Freien Wähler dennoch zur Abstimmung stellte, unterbrach der Vorsitzende die Sitzung für wenige Minuten, um den Fraktionen Gelegenheit zur internen Beratung zu geben. Die Räte steckten die Köpfe zusammen, dann stimmten sie über die einzelnen Punkte ab. Die Anträge auf eine Sondertilgung und Kürzung beim Kindergartenbus wurden mit acht zu sieben Stimmen angenommen. Dagegen fand die pauschale Kürzung beim Bauhof mit sieben zu acht Stimmen keine Mehrheit, wobei jeweils die Stimme des Gemeindeoberhauptes den Ausschlag gab. Einstimmig sprachen sich die Räte für eine Kürzung bei der Verabschiedung des Gemeinderats aus. In Bezug auf die Mittel für das Schulzentrum schlug Maik Lehn vor, den Ansatz für das Raumkonzept von 250 000 auf 200 000 Euro zu senken. "Es handelt sich dabei ohnehin nur um einen Merkposten", sagte er. Die Räte stimmten dem Vorschlag einstimmig zu.