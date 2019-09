Der Gemeinderat der Heuberggemeinde Schwenningen hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, zum zweiten Schulhalbjahr 2019/2020 die Elternbeiträge für den so genannten Baustein 1 um einen Euro pro Tag zu erhöhen. Hintergrund war das derzeitige Defizit bei der gesamten Schülerbetreuung von rund 15 000 Euro jährlich. „Wir müssen unsere Schule attraktiv halten“, sagte Bürgermeisterin Roswitha Beck. Sie plädierte für eine Erhöhung von 70 Cent täglich. Damit wäre das Defizit auf rund 13 400 Euro gesenkt worden. Mit der tatsächlich beschlossenen Erhöhung errechnet sich das Defizit mit etwa 12 700 Euro jährlich. Bürgermeisterstellvertreter Vinzenz Greber hatte zuvor diesen weitergehenden Antrag ins Spiel gebracht mit den Worten: „Wenn wir, die Allgemeinheit, ihren Beitrag leistet, müssen die betroffenen Eltern auch die Erhöhung mittragen“.

Zuschussantrag wurde abgelehnt

Bereits vom Schuljahr 2013/14 bis zum Schuljahr 2015/16 wurde an vier Tagen eine Betreuung über den Mittag und am Nachmittag bis 14 Uhr angeboten. Seit dem Jahr 2015 wurde in Schwenningen die Schülerbetreuung als flexible Nachmittagsbetreuung aufgebaut und zum Schuljahr 2016/17 eingeführt. „Bei der Festsetzung der Elternbeiträge sind wir damals davon ausgegangen, dass Zuwendungen von Seiten des Landes fließen“, erklärte die Bürgermeisterin. Umliegende Gemeinden erhalten diese Förderung. Nach Antragsstellung seitens der Gemeinde Schwenningen beim Regierungspräsidium wurde eine Förderung jedoch abgelehnt, mit der Begründung, dass Zuschüsse ab dem Schuljahr 2015/16 nicht mehr bewilligt werden. Alle damals bereits laufenden Betreuungen hätten Bestandsschutz und würden weiter gefördert. „Ausgerechnet für das Schuljahr, in welchem wir die flexible Nachmittagsbetreuung eingeführt haben, wurden die Mittel gestrichen, sodass Schwenningen leer ausgeht“, sagte Roswitha Beck. Schließlich habe die Gemeinde ein Widerspruchsverfahren angestrengt, weil Hoffnung bestand, dass in Zukunft wieder Fördermittel fließen würden. Das habe aber leider doch nicht geklappt.

Die Schülerbetreuung werde in Schwenningen gut angenommen, alle seien begeistert, sagte die Rathauschefin. Der Kommune würde aber der fest eingeplante Zuschuss fehlen, mit dem ursprünglich gerechnet worden sei. Die Beiträge der Eltern decken seit Jahren nur einen kleinen Teil der Kosten. Die Bürgermeisterin: „Die Personalkosten, die bei anderen Gemeinden über Zuschüsse gedeckt werden, werden somit in Schwenningen von der Allgemeinheit der Einwohner finanziert“.

Nachdem die Schülerbetreuung drei Schuljahre lang funktioniert habe und nicht mehr wegzudenken sei, sei die Zeit gekommen, die Elternbeiträge zu überdenken. Die Raumkosten mit Strom, Heizung und Wasser liegen monatlich bei 400 Euro, also jährlich bei 4800 Euro. Die Betreuungskosten werden mit etwa 17 000 Euro kalkuliert. Mit den Ausgaben für das Mittagessen sowie den Ausgaben für Getränke, müssten 31 250 Euro aufgewendet werden. Durch die bisherigen Einnahmen aus Elternbeiträgen seien aber nur 15 200 Euro gegenzurechnen.

Am Mittagessen nehmen an vier Wochentagen im Durchschnitt 13 Kinder teil. Die jetzigen Bausteine 1 und 2 (siehe Infokasten) werden durch den Gemeinderatsbeschluss ab dem 2. Schulhalbjahr zum Baustein 1 zusammengefasst und der Betrag erhöht sich von 5 auf 6 Euro täglich. Der bisherige Baustein 3 (siehe Infokasten) wird zum Baustein 2 und kostet weiterhin 4 Euro täglich.