Der Feind ist schwarz, rund fünf Millimeter lang, erstaunlich widerstandsfähig und auch deshalb schwer zu bekämpfen. Beim Privatwaldtag der Kreisforstverwaltung in einem Waldstück bei Unterglashütte standen Buchdrucker und Kupferstecher als Vertreter der Borkenkäferfamilie im Mittelpunkt. Außerdem zeigten Profi-Waldarbeiter den rund 80 Privatwaldbesitzern, wie eine zu fällende Fichte, die sich in den Kronen anderer Bäume verfangen hat, dennoch gefahrlos zu Boden gebracht werden kann.

Im Augenblick kommen auf dem Markt für Nadelbaumholz zwei für die Waldbesitzer ungünstige Faktoren zusammen. Zum einen wird der Markt mit Sturmholz regelrecht überschwemmt. Zum anderen hat der heiße und trockene Sommer dafür gesorgt, dass sich die Borkenkäfer massiv vermehren können. Dadurch werden die von der Trockenheit bereits geschwächten Fichten noch mehr belastet. Auf diese Situation machte Jörg Scham aufmerksam. Der Fachbereichsleiter Nord der Kreisforstverwaltung befürchtet ebenso wie seine Kollegen, die Revierleiter Daniel Sauter aus Stetten a.k.M. und Jürgen Kuhl aus Schwenningen, dass sich die Käfersituation im nächsten Jahr noch verschlimmern könnte. Das wäre aus ihrer Sicht dann der Fall, wenn sich das trockene Wetter wiederholen würde. Deshalb wünscht sich Jürgen Kuhl einen verregneten Sommer.

Befallene Bäume entfernen

Deswegen halten es die Forstfachleute jetzt für wichtig, so viele befallene Bäume aus dem Wald zu holen wie möglich. Um einen Befall im Frühstadium feststellen zu können, bedarf es des geschulten Auges des Experten. Jürgen Kuhl gab zu diesem Thema Tipps, wie die Privatbesitzer von Wäldern erfolgreich nach Käferbäumen suchen können. Ein wichtiger Hinweis für Käferbefall ist das von den Insekten verursachte braune Holzmehl unter den Bäumen. Außerdem kann ein Blick mit dem Fernglas in die Baumkronen einen Hinweis darauf liefern.

Sobald die unerwünschten Eindringlinge festgestellt sind, muss die betroffene Fichte gefällt werden. Doch was kommt danach? Zu dieser Frage nahm Stefan Vollmer von der gemeinsamen Holzverkaufsstelle des Landkreises Sigmaringen und des Bodenseekreises Stellung. Je nachdem, wie schwer der Fichtenstamm bereits geschädigt ist, kann er trotzdem an die Holzindustrie verkauft werden – allerdings verbunden mit deutlichen Abschlägen. Die gegenwärtige Schwemme an Sturmholz habe, so betonte der Fachmann, in den beiden Landkreisen noch nicht die Dimensionen wie im Südschwarzwald erreicht. Dort seien gegenwärtig 300 000 Festmeter Sturm- und Käferholz nicht zu verkaufen. Vor diesem Hintergrund richtete Vollmer den Appell an die Besitzer der Fichtenbestände, derzeit kein Frischholz mehr zu fällen. Jörg Scham empfahl den Privatwaldbesitzern, die Stämme vor der Lagerung im Wald auf jeden Fall zu entrinden. Im Ausnahmefall müssten wegen der langen Lagerung bis zur Abholung durch das Sägewerk gesunde Stämme auch chemisch gegen die Borkenkäfer behandelt werden. Völlig anders sieht aus seiner Sicht die Lage auf dem Laubholzmarkt aus: "Gute Stämme von Eiche und Buche sind nach wie vor gefragt."

Sachgerechte Fällung

Im praktischen Teil ging es um die endgültige Fällung eines Fichtenstammes, der sich beim Fällen in den Kronen seiner Nachbarbäume verfangen hatte. Jörg Scham unterstrich die Gefährlichkeit solcher kaum vermeidbarer Situationen. Ein solcher Stamm müsse aus Sicherheitsgründen schnellstens entfernt werden. Die Waldarbeiter Andreas Löffler und Hansjürgen Reiser demonstrierten die richtige Arbeitstechnik mit einem an ihrem Forstschlepper befestigten Stahlseil.

Die neue Lage auf dem Holzmarkt, bedingt durch das Kartellverfahren, hat, so unterrichtete die Forstseite, den Nachteil, dass die Beratung durch die Forstbehörde nicht mehr subventioniert werden darf. Das Land müsse kostendeckende Gebühren verlangen. Amtlicher Rat werde deshalb teurer.

Käfer werden zum ernsten Problem Buchdrucker und Kupferstecher sind die beiden derzeit auftretenden Borkenkäferarten. In Europa gibt es 160 Arten dieser Rüsselkäfer. Der Buchdrucker dringt über winzige Schadstellen in den Stamm eines Baumes ein. Dort legt er die Eier ab, die Maden zerstören die Rinde von innen und bringen den Baum zum Absterben. Die Kupferstecher sind mit rund drei Millimetern kleiner. Sie können bis zu zwei Generationen pro Jahr bilden. Beide Käferarten befallen geschwächte Nadelbäume.

Die "kleinen" Privatwaldbesitzer in der Region verfügen über Waldeigentum zwischen 0,2 und 15 Hektar. Für solche Flächen lohnt sich ein eigener Förster nicht. Wenn nötig, muss fachlicher Rat, beispielsweise bei der Kreisforstverwaltung, eingekauft werden. Problem bei der Holzvermarktung ist, dass pro Waldstück nie so viele Stämme anfallen, die das Abholen mit einem Lastwagen lohnt. Auch die Preise können vom einzelnen Besitzer nicht ausgehandelt werden. Deshalb ist die Holzverkaufsstelle im Landratsamt Sigmaringen wichtig. Sie bündelt das Holz aus dem Kleinprivatwald und führt Preisverhandlungen. (hps)

