Die Ortschaftsräte in Storzingen drängen auf die Vollendung der Fassadensanierung am Bahnhofsgebäude. Nach der jüngsten Ortschaftsratssitzung steht die Fassadensanierung im Erdgeschossbereich des historischen Gebäudes ganz oben auf der Wunschliste für den Gemeindehaushalt 2019 der Gesamtgemeinde Stetten a.k.M.. Wie Storzinges Ortsvorsteher Bruno Pozzi dazu im SÜDKURIER-Gespräch sagte, stellt sich die Lage wie folgt dar: "Nach dem ersten Bauabschnitt der Fassadensanierung in den Jahren 2016 und 2017 sollte jetzt die Fortsetzung im Erdgeschossbereich folgen." Pozzi betont, dass dieses Projekt keineswegs billig sein werde. Der Ortsvorsteher geht von Kosten in Höhe zwischen 80 000 bis 100 000 Euro aus. Die Chancen für die Verwirklichung des Bauvorhabens im Rahmen des zu erstellenden Haushalts für das kommende Jahr sind aus Sicht der Ortsteilvertreter gut.

Insgesamt haben die Bürgervertreter für das kommende Jahr drei Vorhaben im Stettener Rathaus angemeldet. Pozzi spricht in diesem Zusammenhang von einer "bewussten Bescheidenheit vor dem Hintergrund der 2018 vollendeten Maßnahmen". Konkret geht es dabei um die folgenden Punkte: Der Ortschaftsrat regt die Fortsetzung der Arbeiten im Rahmen der Grünbereichsgestaltung auf dem Friedhof in Storzinge an. Pozzi sagt zu diesem Anliegen: "Jetzt sollen die Wege auf dem Friedhofsgelände hergerichtet werden." Dabei handle es sich um Routinearbeiten, die alle 20 bis 30 Jahre ohnehin erforderlich seien.

Um die Schneckenbergstraße im Ort geht es dann bei einem weiteren Anliegen. Denn diese Straße ist nach Einschätzung der Storzinger im Bereich zwischen der Abzweigung des Mühlenwegs in einem schlechten Zustand. Der Ortschaftsrat beantragt deshalb, dass 2019 ein Ingenieurbüro mit den Planungsarbeiten für die Sanierung der Schneckenbergstraße beauftragt werden soll. Den Kostenaufwand dafür schätzt Ortsvorsteher Bruno Pozzi auf rund 30 000 Euro. Der Ortsvorsteher argumentiert im Zusammenhang mit diesem Vorhaben: Die Straße werde nicht nur von den Anliegern genutzt, sie diene auch der Zufahrt zum Sportgelände. Besonders der landwirtschaftliche Verkehr mit seinen immer größeren Fahrzeugen und Geräten belaste die Fahrbahn, stellt Pozzi fest.

