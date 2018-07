von Gerd Feuerstein

Besonders gut besucht war am Samstagmittag das beliebte Elfmeter-Turnier, bei dem die große Anzahl von 39 Mannschaften, darunter auch mehrere Damen- und gemischte Teams zum sportlichen Wettstreit antraten.

Stundenlang wird Elfer um Elfer getreten, bis die siegreichen Teams feststehen, wobei die Geselligkeit natürlich nicht zu kurz kommt. Bei den Frauen bewiesen schließlich „Die wilden Weiber“ die größte Treffsicherheit, während bei den Herrenteams „Die Fußballgötter aus Frohnstetten“ das Finale für sich entschieden, und ihren Sieg unter großem Hallo feierten.

Freunde und Bekannte waren ebenso dabei, wie Familienangehörige mit Kindern jeden Alters, die sich in der Hüpfburg oder beim gesonderten Kinderprogramm tummelten.

Zahlreiche Gäste pilgern das ganze Wochenende zum Sportgelände des SV Storzingen.

Am Sonntag gab es neben unterhaltsamen Spielen der Juniorinnen, Bambinis und der D-Jugend auch ein Spiel der SG Frohnstetten/Storzingen gegen den TSV Benzingen, in dem man sich am Ende mit 4:6 geschlagen geben musste.

Bei brütender Hitze gingen am Sonntag vorwiegend die Nachwuchsspieler- und -spielerinnen der Sportvereine aus Stetten, Frohnstetten, Schwenningen und Storzingen aufs Feld und zeigten den Besuchern was in ihnen steckt. Die C-Juniorinnen der SGM Heuberg (schwarzes Trikot) trumpften beim 7:0 Sieg über die FSG Zizenhausen souverän auf.

„Die haben das ganze Wochenende über wieder einen tollen Job verrichtet“, fasste SV Vorsitzender Manfred Merz das Geschehen zusammen.

Für beste Laune sorgt am Sonntag die Frohnstetter AH-Musik "Reiß-Aus". Für das leibliche Wohl der Aktiven, Besucher und Gäste sorgen das ganze Wochenende über zahlreiche freiwillige Helfer des SV Storzingen.

„Alles ist wunderbar gelaufen und wir waren mit den Besuch sehr zufrieden.“ Glücklich zeigte er sich auch am Sonntagabend bei der Ziehung der großen Tombola: „Unsere 3300 Lose haben wir alle an den Mann gebracht."

Auch sie schnüren beim Elfmeterturnier des SV Storzingen die Kickschuhe und haben viel Spaß (von links): Hanna Maier, Emelie Di Fabio, Amelie Glattes, Alina Hotz, Marie Eppler und Tamara Schwörer. Bilder: Gerd Feuerstein

Die Ergebnisse C-Juniorinnen: SGM Heuberg – FSG Zizenhausen: 7:0. Bambini: SG Frohnstetten/Storzingen – TSV Stetten a.k.M.: 2:8. D-Jugend: SGM Heuberg – FC 07 Albstadt: 10:2. Herren: SG Frohnstetten/Storzingen – TSV Benzingen: 4:6. (gfe)

