von Günther Töpfer

Beim Elfmeterturnier kämpften bei strahlendem Sonnenschein 26 Freizeitmannschaften, Vereine, Stammtische und private Gruppen fünf Stunden lang bis zum Finale bevor Fußball-Abteilungsleiter Michael Buhl aus Frohnstetten den siegreichen Teams die prächtigen Wander-Pokale überreichte.

Pokalsieger der Frauen wurde das Team „Stay Salty“ gefolgt von „Schorle Siaß“, den Zuckerpuppen und den „Wilden Weibern“. Pokalsieger Herren wurde „Calch & Keep“ gefolgt von den Mannschaften „Bierteam 11“, „Drunten Bastards“, „AS Tralkörper“, „Bayern Fanclub Albstadt ‚87“, „Lattenknaller“, „Team Apost’l“ und „Baller die Waldfee“. Tags darauf ging es dann mit fünf Freundschaftsspielen um die schönste Nebensache der Welt. Den Reigen der Spiele eröffnete die D-Jugend SGM Heuberg mit einem schönen 6:5-Sieg über den TSV Harthausen/Scher. Im Anschluss musste sich jedoch die C-Jugend SGM Heuberg gegen den TSV Benzigen mit 1:7 geschlagen geben. Dafür gelangen jedoch den Bambini Frohnstetten mit ihrem 8:4 Heimsieg über den TSV Stetten a.k.M. sowie den C-Juniorinnen SGM Heuberg mit einem souveränen 8:2 gegen den TSV Laufen große Erfolge.

Höhepunkt war die Begegnung Aktive SG Frohnstetten/Storzingen und dem TSV Straßberg 2, die Nico Stark wenige Minuten nach dem Anpfiff mit einem tollen Führungstreffer für die SG Frohnstetten/Storzingen eröffnete. Nach dem Ausgleich durch Tobias Sessler brachte Jens Dreher noch einmal die SG Frohnstetten/Storzingen in Führung. Zwar hatte die Elf der SG Frohnstetten/Storzingen insbesondere in der zweiten Halbzeit noch zahlreiche weitere Chancen und es gab hektische Momente vor dem Tor ihrer Gegner, doch letztendlich sorgte Matthias Kröner vom TSV Straßberg mit seinem Elfmeter-Treffer für den endgültigen Ausgleich (2:2). Während der Spielpause wurde den beiden Trainern Harald Ritter und Oliver Grimm eine verdiente Ehre zuteil, die nach drei Jahren erfolgreicher Arbeit vom Storzinger Fußballabteilungsleiter Florian Merz und Torwart-Trainer Heinz Frühe verabschiedet wurden. Als sichtbares Zeichen des Dankes und der Anerkennung durften Harald Ritter und Oliver Grimm Poster von ihrer Mannschaft und Original-Weltmeister-Dress der Deutschen Nationalmannschaft aus der Hand von Florian Merz und Harald Ritter entgegen nehmen. Die neuen Trainer sollen alsbald vor gestellt werden. Wie seit Jahren zeigte der SV Frohnstetten auch diesmal mit einer Kinder-Olympiade ein Herz für Kinder, bei dem die Sieger aus allen Altersklassen mit Pokalen und Medaillen belohnt wurden. In einer ersten Bilanz verwies der SV-Vorsitzende Alexander Neuburger voller Freude auf den guten Besuch am Wochenende.

