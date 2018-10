Als Burgen im Mittelalter Mode waren, gab es im Donautal zwischen Sigmaringen und Mühlheim an der Donau 30 Wehr- und Schutzanlagen dieser Art. Die meisten davon sind heute nur noch als Ruinen erhalten. Um die frühere Burg Falkenstein, die heute mächtigste Ruine überhaupt im Donautal, und um deren Erhalt, kümmert sich seit Jahrzehnten die "Aktion Ruinenschutz Oberes Donautal". Denn seit 1977 sind die Ehrenamtlichen aktiv. Am Sonntag boten Willi Rößler und Emil Laschinger vom Ruinenschutzverein nun zahlreichen interessierten Wanderern kostenlose Führungen durch die Anlage an. Denn auch neue Mitstreiter sind in dem Verein jederzeit gerne gesehen.

Trotz seiner 93 Jahre fühlt sich der Sigmaringer Willi Rößler als auf der Mauer sitzender Froben Christoph von Zimmern sichtlich wohl in seiner Rolle als Ruinenerklärer. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Willi Rößler, bekannt durch sein jahrzehntelanges Engagement im Schwäbischen Albverein, gehört trotz seiner inzwischen 93 Jahre immer noch zu den Antriebsrädern der Ruinenschützer. Am Sonntag schlüpfte der Senior in die Gestalt des Froben Christoph von Zimmern. Diesem Adeligen aus dem 16. Jahrhundert verdankt die Nachwelt nicht nur die Zimmersche Chronik, sondern auch zahlreiche Geschichten und bauliche Details zur Burg Falkenstein. Rößler kennt diese Passagen aus der Chronik sehr genau. In seinem mittelalterlichen Kostüm hoch in der Mauer sitzend, erzählte der Sigmaringer den Besuchern von den Tagen, als die Burg noch als überaus stattliche Anlage vorhanden war.

Ruinenerhalt als Daueraufgabe

Ihm zur Seite stand Emil Laschinger. Der Vorsitzende der Aktion Ruinenschutz führte die Interessierten durch das Umfeld der Hauptruine und stellte dabei nicht nur die neusten Erkenntnisse über das Aussehen und die Art der Gebäude vor, sondern zeigte auch an verschiedenen Stellen, wie notwendig die Arbeit der Ruinenschützer ist und immer sein wird. Laschinger sagte: "Wenn wir nicht regelmäßig die nachwachsenden Bäume und Sträucher entfernen würden, wären weite Teile der Ruine in wenigen Jahren wieder im Wald versunken." Daneben gelte es, Mauerreste vor weiterem Zerfall zu schützen und an der einen oder anderen Stelle noch etwas auszugraben. Beispielsweise eine riesige Baumwurzel im Innenbereich, die bislang ihr Vorhandensein erfolgreich verteidigen konnte.

Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Dazu braucht der Verein nicht nur Geld, sondern aktive Mitglieder, die ihre Freizeit für die notwendigen Arbeiten opfern. Unter den Wanderern, die am Sonntag zur Ruine kamen, waren Theresia und Siegfried Gittel aus Meßkirch. Beim Rundgang mit Laschinger und Rößler war das Ehepaar von der Arbeit der Ruinenschützer so angetan, dass sich beide zur Mitgliedschaft entschlossen. Vorausschauenderweise hatte der Vorsitzende entsprechende Formulare mitgebracht, die die Meßkircher an Ort und Stelle in Empfang nahmen. Theresia Gittel stellte fest: "Geben Sie mir bitte noch ein Anmeldeformular mit, wir haben jemanden in der Familie, den wir noch als Mitglied werben können."

Willi Rößler (rechts) stößt mit seinen Erklärungen bei den Ruinenbesuchern auf großes Interesse. Unser Bild zeigt ihn im Gepräch mit Carmen, Ellen und Uwe Borchers und Maik Lutz. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Immer wieder sprachen die beiden Ruinenschützer die Besucher an, luden zu Rundgängen ein oder informierten in Einzelgesprächen über ihre Arbeit und die Ruine. Emil Laschinger sprach im Nachklang zum Sonntag von einer "Superbilanz". Es habe über hundert persönliche Kontakte mit Ruinenbesuchern gegeben.

Ruine Falkenstein Die Burgreste befindet sich am Donautalrand über der Neumühle bei Thiergarten. Die Gesamtanlage aus Unter- und Oberfalkenstein entstand in den Jahren zwischen 1200 und 1545. Ansprechpartner bei den Ruinenschützern ist Vorsitzender Emil Laschinger in Schwenningen, Telefon 07579/9336840. (hps) Informationen im Internet unter:

http://www.ruinenschutz-oberes-donautal.jimdo.com

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein