von Gerd Feuerstein

Das Thema bezahlbarer Wohnraum ist derzeit in aller Munde. Vielerorts in Deutschland können Neubauten nicht so schnell erstellt werden, wie es der Nachfrage entsprechen würde. Doch es gibt auch positive Signale: Unter der Beteiligung sämtlicher Handwerker, der zahlreichen Bauherren sowie deren Angehörigen hat das Architekturbüro Hahn das Richtfest für die acht neuen Doppelhäuser entlang der Europastraße in Stettan a.k.M. gefeiert.

„Nun müssen andere noch vollenden, den Bau mit kunstgeübten Händen“

Walter Grom von der Zimmerei Wales und und seinem Mitarbeiter Jonas Wenninger war es hoch auf einem Dach vorbehalten, vor der großen Gästeschar den Richtspruch vorzutragen: „Verhallet sind des Beiles Schläge, verstummt ist die geschwätzige Säge, drum preiset laut der Zimmermann – so gut wie er es eben kann – den herrlich schönen, stolzen Bau, der sich erhebet zum Himmelsblau. Nun müssen andere noch vollenden, den Bau mit kunstgeübten Händen.“ Dabei deutete Grom auf die große Handwerker- und Gästeschar, derweil er sein Weinglas zu Boden warf, das in tausend Stücke zersprang.

Zimmerer Walter Grom (rechts) und sein Mitarbeiter Jonas Wenninger waren für den Richtspruch zuständig. | Bild: Gerd Feuerstein

Architekt Johannes Hahn: „Liegen voll im Zeit- und Kostenplan“

Im Anschluss gab Architekt Johannes Hahn einen Überblick über den Baufortschritt: „Bislang liegen wir voll im Zeit- und Kostenplan, was beim momentanen Bauboom fast einer kleinen Sensation gleichkommt“, stellte er fest. Zurückzuführen sei dies wohl darauf, dass bei dem Projekt nahezu ausschließlich einheimische Handwerker beauftragt worden seien, auf die „halt einfach Verlass“ sei.

Häuser erfüllen modernen Energiestandard

Hahn nutzte die Gelegenheit, auf die Entwicklung der Doppelhäuser einzugehen. Es handle sich um bezahlbare Häuser für Singles, kleine Familien und Senioren. In Zeiten des akuten Wohnungsmangels könne man so auch auf dem Heuberg dem negativen Trend begegnen. Und auch der Klimaschutz komme keineswegs zu kurz, wie Hahn weiter erläuterte. So seien die Neubauten nach dem modernsten Energiestandard erstellt und erfüllten die Förderkriterien nach KfW 40 der Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Investitionskosten liegen bei gut 3,2 Millionen Euro

Durch die Kombination von Wärmepumpe und Photovoltaikanlage lasse sich außerdem nahezu eine Energieautarkie erreichen. Gefragt nach den Investitionskosten, teilte Hahn mit, dass sich diese, ohne Grundstückskosten, auf gut 3,2 Millionen Euro belaufen, die weitgehend in die heimische Wirtschaft fließen.