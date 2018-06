von Günther G. Töpfer

In seinem Plädoyer verwies Oberstaatsanwalt Jens Gruhl darauf, dass sich die Anklage im Wesentlichen bestätigt habe. Weder das Gebäude in der Amerikastraße noch der Garten seien dazu geeignet gewesen, die Hunde der Rasse Kangal darin zu halten. Der Zaun sei viel zu niedrig gewesen und der Garten zu klein. Da sich die beiden Rüden Bosso und Rascon nicht betragen hätten, mussten sie getrennt werden. Am Tattag sei die Angeklagte (44 Jahre) sehr früh aus dem Haus gegangen und habe sich nicht mehr um Rascon gekümmert, der während der ganzen Zeit ohne Betreuung gewesen sei. Das Halsband von Rascon sei mindestens zwei Jahre in Gebrauch gewesen. Der Hund habe sich befreien können. Zeugen haben berichtet, dass Rascon ab 18 Uhr sich frei auf dem Grundstück bewegen konnte.

Staatsanwalt: Angeklagter war klar, dass der Hund nicht ausreichend angeleint war

Als das 72-jährige Opfer im Mai 2017 auf dem Weg vorbei lief sei es von dem Hund angefallen und getötet worden. Der Angeklagten sei klar gewesen, dass jemand auf dem Weg vorbei kommen könne und die Kette nicht ausreichend sei. Die Befestigung mit dem Halsband sei einfach mangelhaft gewesen. Gruhl hielt es auch für möglich, dass der Ehemann seiner Frau mit dem Hund etwas Gutes tun wollte, möglicherweise auch eine Art Geschenk. Der Ehemann habe den Hund wieder weggeben wollen, es dann aber nicht getan und damit die Augen vor dem Problem verschlossen. Dabei habe er viele Möglichkeiten gehabt. Die getrennt lebenden Eheleute hätten beide fahrlässig gehandelt.

Für die Angeklagte beantragte er eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten. Da sie noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sei, sei auch Bewährung möglich. Für ihren Ehemann (48 Jahre), der immerhin Angaben gemacht habe, hielt Gruhl eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren für tat- und schuldangemessen, die ebenfalls zu Bewährung ausgesetzt werden könne. Die Geldauflagen in Höhe von insgesamt viertausend Euro an den Witwer könnten in Ratenzahlung erfolgen.

Für das Tier bestanden Auflagen

Vor dem Plädoyer von Oberstaatsanwalt Gruhl hatte das Gericht noch mehrere Zeugen, zwei Gutachter und einen sachverständigen Zeugen gehört. Vom Steueramt der Gemeinde bestätigte eine Mitarbeiterin, dass sowohl der Mischling wie der Kangal-Rüde Rascon von der Angeklagten ordentlich angemeldet seien. Beschwerden über die Haltung der Hunde habe es nicht gegeben. Auch beim Gemeindeamtmann hatte sich niemand über die Hunde beschwert. Nachdem es Klagen über die große Katzenschar gegeben hatte, habe er im September 2016 den Polizeiposten darum gebeten, die Katzenhaltung zu überprüfen. Der Polizeiposten habe dann mitgeteilt, dass er die Prüfung durchgeführt und das Ergebnis an das Veterinäramt beim Landratsamt weiter geleitet habe. Ein Tierarzt vom Veterinäramt sagte aus, dass er zunächst die Katzenhaltung bei der Angeklagten im Rahmen eines überraschenden Besuchs zwei Mal überprüft habe. Von der Haltung der Kangal-Hunde sei im Amt nichts bekannt und die Fütterung der Katzen sei in Ordnung gewesen. Im Jahre 2015 habe es dann nach einem Hinweis vom Landratsamt Zollernalb eine Kontrolle der Hundehaltung gegeben, weil der Hund aus dem Zollernalbkreis gekommen sei. Für das Tier habe es auch Auflagen gegeben. Das Tier habe auch ein Hautproblem gehabt, dass jedoch nachweislich behandelt wurde.

Für große Aufmerksamkeit sorgte ein Autohändler aus einer Nachbargemeinde, der über einen Züchter die Kangal-Hunde aus Frankreich geholt hatte. Die Hunde sollten sein Betriebsgelände bewachen, weil es bei ihm fast jede Woche Diebstähle gegeben habe. Tagsüber würden die Hunde in einem Zwinger gehalten. Nach Feierabend lasse er die Tiere dann auf dem Betriebsgelände frei laufen. Den Rüden Bosso habe er dem Angeklagten im September 2015 geschenkt, der ihn für seine Frau haben wollte. Grund dafür sei gewesen, dass er einen zweiten Kangal habe, der mit Bosso nicht zusammen gepasst habe. Die Halsbänder habe er ebenfalls verschenkt, weil er einen 2,5 Meter hohen Zwinger habe und die Halsbänder nicht benötigt habe.

Eine Hundesachverständige und Tierverhaltungstherapeutin berichtete dem Gericht, dass es eine Tierschutz-Hundeverordnung gibt, in der Haltung genau geregelt sei. Kangal-Hunde gehören zur Gruppe der Herdenschutz-Hunde und sollen große Beutegreifer wie Bär und Wolf schützen, werden jedoch mittlerweile auch als Wachhunde eingesetzt. Gegenüber Bezugspersonen verhalten sie sich häufig sehr freundlich, sind aber ansonsten sehr eigenständig und sollen das auch sein. Zwar würden diese Hunde im Internet als familienfreundlich und unbestechlich beschrieben, doch seltsamerweise würden viele ihre Tiere wieder abgeben. Daher würde es in den Tierheimen viele Kangal geben. Bei einer Besichtigung vor Ort hatte die Sachverständige große Mängel bei der Einhaltung der Vorschriften zur Betreuung, Bewegungsfreiheit und Unterbringung der Hunde fest gestellt.

Gutachter attestiert Angeklagter Persönlichkeitsstörung

Eine wichtige Rolle in der Verhandlung spielte ein Facharzt für Psychiatrie mit seinem Gutachten über die Frage der Schuldfähigkeit der Angeklagten. Der Sachverständige attestierte der Angeklagten eine gemischte Persönlichkeitsstörung, bei der es sich um eine emotionale Instabilität handle. Die Angeklagte reagiere unflexibel und sei bei zwischenmenschlichen Beziehungen sehr emotional. Er habe Entwicklungsstörungen festgestellt, die schon in der Kindheit ihren Anfang genommen haben. Bereits in jungen Jahren musste sie sich gegen sexuelle Übergriffe von Männern wehren.

Nach dem Verlust von einem Kind habe sie damit begonnen, ihre Defizite mit der „Freude als Katzenmutter“ zu therapieren. Nach der Trennung von ihrem Mann habe sie sich vorübergehend um gar nichts gekümmert und dann mit den Tieren symbiotisch zusammen gelebt. Mit diesen vielen Tieren sei der Haushalt aber überwohnt gewesen. Dabei sei es zu einer neurotischen Fehlentwicklung gekommen. Anfang 2017 habe sie dann wieder Kontakt zu ihrem Mann gehabt. Beide hätten auch gemerkt, dass sich „Bosso“ und „Rascon“ nicht vertragen. Deshalb habe man einen Hund in der Wohnung halten müssen. Als es darum gegangen sei, den Hund wieder abzugeben, sei sie von dem Rollenbild, eine gute Tiermutter zu sein, überwältigt worden. Der Sachverständige kommt in seinem Gutachten zu dem Ergebnis: „Bei der Angeklagten liegt zwar eine verminderte Schuldfähigkeit vor, doch schuldunfähig ist sie keinesfalls“. Am 10. Juli 2018 werden die beiden Pflichtverteidiger ihre Plädoyers halten und das Gericht sein Urteil verkünde.

Erst eine Mikroskop-Untersuchung zeigt die Brüchigkeit des Hundehalsbands Eine zentrale Rolle spielte vor Gericht der Bericht eines Physikers vom Landeskriminalamt aus Stuttgart, der das gerissene Halsband von „Rascon“ untersucht hatte. Er berichtete dem Gericht, dass das Halsband von „Rascon“ grundsätzlich für solche Hunde gedacht sei, aber in einem besseren Zustand, denn das Halsband habe Risse gehabt. Dies sei auch das Hauptproblem gewesen. Im Zuge seiner Untersuchungen habe er Kraftversuche gemacht. Da, wo das Halsband gerissen sei, habe es knapp 60 Kilogramm ausgehalten, doch beim Messen der Federkraft sei das Halsband ohne Vorwarnung gerissen. Wahrscheinlich sei der Kangal-Rüde mit Schwung dagegen gerannt und bei den dabei wirkenden Kräften von 70 bis 80 Kilogramm wundere es ihn nicht, wenn das Halsband gerissen sei.

Der Allgemeinzustand und die Beschaffenheit des Halsbandleders sei nicht in dem Zustand gewesen, um eine solche Zugkraft zu bestehen. Ursache für das Reißen des Halsbandes sei die Überbelastung an der obersten Lederschicht gewesen, die vorher schon beschädigt gewesen sei. Das Leder sei an der Oberfläche brüchig gewesen, doch die Risse, die er auch mit bloßem Auge gesehen hatte, seien nicht ganz durchgegangen. Erst nach der Untersuchung mit dem Mikroskop konnte man eindeutig sagen, dass es brüchig war. Im Handel würden Halsbänder mit einem Umfang von 42,5 bis 65 Zentimetern mit einer Stärke von vier Millimetern angeboten. Vorschriften zum Umfang gebe es nicht. Wahrscheinlich hätte die Angeklagte sich auch schwergetan, ein stabileres Halsband zu finden. Die Alterung an den Halsbändern erfolge durch die dauerhafte Krümmung. Er vermute, dass das Halsband öfters nass war. Für die Stabilität sei die schwächste Stelle relevant. (töp)

