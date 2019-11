von Gerd Feuerstein

Auch im dritten Jahre in Folge hat die Stettener Wasserversorgung schwarze Zahlen geschrieben. Nach knapp 113 000 Euro in 2016 und rund 131 000 Euro in 2017 betrug der Gewinn im vergangenen Jahr noch gute 95 000 Euro. Dies ging aus dem Geschäftsbericht des Jahres 2018 hervor, den die Verantwortlichen der Albstadtwerke in der jüngsten Sitzung des Stettener Gemeinderates im Gremium präsentierten.

Die Experten der Albstadtwerke standen im Stettener Gemeinderat Rede und Antwort (von links): Manuel Mehrle, Frank Tantzky und Thomas Linnemann. | Bild: Gerd Feuerstein

„Damit sind die Verlustvorträge der vergangenen Jahre endgültig aufgebraucht“, informierte Manuel Mehrle. Ganz im Gegenteil: Im Jahre 2018 musste bereits ein Gewinn von 54 753 Euro in der Bilanz vorgetragen werden, was nichts anderes bedeutet, als dass die Stettener Bürger die in den Jahren 2012 bis 2015 aufgelaufenen Verluste von über 310 000 Euro inzwischen mit ihren Wassergebühren wieder ausgeglichen, und in den letzten drei Jahren obendrein Gewinne von insgesamt 338 910 Euro finanziert haben. Kein Wunder, dass sich Thomas Linnemann gegenüber den Gemeinderäten äußerst positiv äußerte: „Sie können stolz auf ihre Wasserversorgung sein“, sagte der Geschäftsführer der Albstadtwerke, die für die Gemeinde Stetten schon vor vielen Jahren die technische und kaufmännische Betriebsführung der Wasserversorgung übernommen haben.

Linnemann war eigens in Stettener Gremium gekommen, um nicht zuletzt auch den zahlreichen neuen Gemeinderäten einige grundsätzlichen Aspekte zur Wasserversorgung zu erläutern. Unter der Überschrift: „Wirkung von Ergebnis, Investitionen und Krediten aus die Wassergebührenkalkulation“ machte Linnemann deutlich, dass alleine Kassenstand und Verschuldung nicht ein wirtschaftliches Ergebnis widerspiegelten: „Es gilt betriebswirtschaftlich sauber zwischen Ergebnis- und Liquiditätssicht zu unterscheiden“, erläuterte der Experte und machte deutlich, dass Investitionen und deren Finanzierung „nur eine indirekte Wirkung auf die Wassergebühren haben“.

Aktuell auf Kredite setzen

Der Grund: Investitionen sind über einen langen Zeitraum von 45 Jahren abzuschreiben, wirken sich also in der Gebührenkalkulation nur mit einem Bruchteil aus. Bei Finanzierung dürfen lediglich die Zinsen, nicht aber die Tilgung auf die Gebühren angerechnet werden. „Die Kredithöhe ist quasi irrelevant, solange eine nachhaltige Bedienung des Kredits möglich ist“, sagte Linnemann und empfahl dem Gremium „Investitionen daher konsequent durch Kredite zu finanzieren“. Gerade in Zeiten von extremen Niedrigzinsen machten Finanzierungen mit langen Laufzeiten – „am Besten in Höhe der Abschreibungsdauer“ – viel Sinn.

Gebührensenkung empfohlen

Auch in Sachen Ansammlung/Verrechnung von Defiziten und Überschüssen, der sogenannten Akkumulation, die im Gebührenrecht über einen Zeitraum von fünf Jahren zulässig ist, klärte Linnemann das Gremium auf. „Wenn über einen langen Zeitraum Überschüsse oder Defizite entstehen, stauen sich Handlungsnotwendigkeiten auf“, machte er deutlich. Meint: Werden Defizite zulange nicht ausgeglichen, hat dies meist massive Gebührenerhöhungen zur Folge. Bleiben umgekehrt Überschüsse zu lange im System, werden also nicht zeitnah an die Bürger zurückgegeben, führt der aufgestaute Überschuss möglicherweise „zu Gebührensenkungen in erheblicher Größenordnung“. Ein Grund, warum der Chef der Albstadtwerke den Räten bereits im vergangenen Jahr eine Senkung der Gebühren empfohlen hatte.

Gebührenbetrachtung erst 2020

Diese Konsequenzen deutlich vor Augen schlugen Bürgermeister Maik Lehn und Kämmerer Ermilio Verrengia sowohl in der Sitzungsvorlage als auch in der kurzen Debatte dennoch vor, den Überschuss 2018 – wie die Überschüsse der Vorjahre – erneut im System zu belassen, um finanzielle Schwankungen im Jahr 2019 sowie Investitionen kompensieren zu können. Eine Gesamtbetrachtung der Gebühren werde bei Einbringung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 vorgenommen: „Von Seiten der Verwaltung ist nicht beabsichtigt, die Gebühren neu festzusetzen“, machte das Gemeindeoberhaupt seine Sicht der Dinge schon vorab deutlich.

Zwischenbericht für 2019

Wie Frank Tantzky von den Albstadtwerken wissen ließ, sei der Wasserbezug von der Hohenberggruppe in den vergangenen zwei Monaten massiv angestiegen: „Allein im Oktober hatten wir sieben Leitungsschäden zu verzeichnen“, nannte er als Grund. Weil die Masse der Schäden nach wie vor bei den Hausanschlüssen auftrete, sei deren Entdeckung via Logger wegen oftmals langer Anschlussleitungen „nicht immer einfach“, antwortete Tantzky auf Nachfrage von Christian Löffler (CDU). Trotz zahlreicher Schäden zeichne sich allerdings ab, dass man „mit den kalkulierten Instandhaltungskosten reichlich hinkommen“ werde.