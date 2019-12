Wer, wie der Südtiroler Sänger Oswald Sattler an einem Abend über 600 Menschen in die St. Mauritius-Kirche zieht, der hat mit seinem Gesang, seiner Persönlichkeit und seinem Glauben eine wichtige Botschaft. „Ich will die Herzen der Menschen öffnen, sie berühren und ihnen Hoffnung schenken“, erklärte Sattler in der andachtsvollen Atmosphäre bei seinem ersten Konzert im voll besetzten Stettener Gotteshaus.

Oswald Sattlers Auftritt in der St. Mauritius-Kirche in Stetten a.k.M. war eine wunderbare Einstimmung auf das Weihnachtsfest. Seine Botschaft vermittelt der gläubige Sänger mit seinen Liedern.

Den Auftakt der dreistündigen Huldigung und bewegenden Lieder machte das Ensemble Otti Bauer mit der von Dramatik und Rhythmik geprägten „Palladio“-Suite von Karl Jenskins.

Ensemble Otti Bauer überzeugt

Stehenden Applaus nahmen Oswald Sattler, der Chor und das Ensemble zum Abschluss des grandiosen Kirchenkonzertes entgegen. Unser Bild zeigt von links Valerie Koning (Sopran), Ralf Kalesky (Gitarre), Richard Nordemal (Tenor), Oswald Sattler, Kim Leonores (Geige), Robert Albrecht (Keyboard), Fridel Schmidt (Bass und Gesang) sowie den musikalischen Leiter Otti Bauer (Schlagzeug).

Auf hohem Niveau überzeugten die Musiker und der Chor während des gesamten Abends. Nach der Begrüßung durch Pfarrer Markus Manter, der sich freute, dass der bekannte Sänger die katholische Kirche in Stetten a.k.M. für den Beginn seiner diesjährigen Adventstournee ausgewählt hatte, kam mit Vivaldis Winter aus den „Vier Jahreszeiten – Four Seasons“ ein weiteres großes klassisches Werk zum Vortrag, bei dem Kim Leonores virtuoses Spiel auf ihrer Geige faszinierte. Die bekannte Solistin brillierte auf der Geige und zog das Publikum mit solistischen Darbietungen in ihren Bann.

Ein tiefgläubiger Mensch

Dann betrat den Altarraum Oswald Sattler, der überzeugend spricht: „Im Hause Gottes kann man sich die nötige Kraft holen, auch wenn das Leben nicht immer zum Lachen ist“. Das Hohelied zur Ehre des Schöpfers „Wie groß bist du“ begann der gläubige Südtiroler mit den Worten: „Herr gib uns die Kraft, zu erhalten, was du uns geschaffen in deiner göttlichen Allmacht“. Der tief religiöse Interpret legte auch die Titel „Jesus liebt dich“, „Maria durch ein Dornwald ging“ und das traditionelle „So nimm denn meine Hände“ wie gesungene Gebete an.

Duo begeistert

Sopransängerin Valerie Koning und Tenorsänger Richard Nordemal vom Ensemble Otti Bauer beim Lied „Panis Angelicus“.

Bei „Mi Mancherai“ von glänzte Tenorsänger Richard Nordemal und gemeinsam mit Sopranistin Valerie Koning überzeugte das Duo mit seinen wunderschön abgestimmten Klangfarben, beispielsweise beim „Panis Angelicus“.

Oswald Sattlers zweiter Block begann mit dem „Credo in Unum Deum“, und seine Gedanken zu jedem Lied wirkten nachdrücklich. So bei „Herr, wie du willst“ die Feststellung: „Eine Zeit zum Weinen, eine Zeit zum Umarmen, eine Zeit, um Arme zu trösten.“ Zu Tränen gerührt blickten viele Zuhörer in den ausgeleuchteten Altarraum, als der von Natürlichkeit und Gelassenheit geprägte Künstler Schuberts „Ave Maria“ erklingen ließ, womit der erste Teil des wunderbaren Abends endete. In der halbstündigen Pause bewirteten die Mitglieder des Gospelchores Cantamo auf dem Vorplatz der Kirche und im benachbarten Pfarrheim.

Weihnachtsmusik mit Gefühl

Der zweite Teil des Konzertabends war eine wunderbare Einstimmung auf die beginnende Adventszeit und das Fest der Feste. Auch diesmal begann Otti Bauers Ensemble. Der „Schneesturm“ von Swiridow und der bekannte „Abendsegen“ aus der spätromantischen Oper Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck waren so ganz der Zeit angepasst. Oswald Sattlers einzigartige Interpretationen „Holder Bergkristall“ und „So sanft wie leis“ berührten die Zuhörer. Mit dem Medley „Weihnachtszeit – Schöne Zeit, Weißer Winterwald und White Christmas“ ließ das Ensemble die Vorfreude aufs Weihnachtsfest greifbar werden.

Besucher sind begeistert

Mehr Besucher in der St.Mautius-Kirche in Stetten a.k.M. geht nicht.

Pfarrer Markus Manter dankte namens aller Zuhörer dem Sänger sowie Otti Bauers Ensemble für ein bewegendes Konzert. Dann spendete der Geistliche den Abendsegen. Den letzten Titel „Großer Gott wir loben Dich“ sangen alle Kirchenbesucher gemeinsam mit und die zauberhafte Melodie sorgte spätestens beim Finale für Gänsehaut. „Es war einfach schee“, hörte man am Ende dieses sakralen Konzertes mehrfach von den Zuhörern. „Oswald Sattlers Konzerte sind nicht nur ein Genuss für die Ohren, sondern erreichen auch das Herz der Menschen“, sagte Waltraud Wunderle, Vorsitzende des Kirchenchores Stetten a.k.M., nach dem Konzert.

Tiefer Glaube ist spürbar

Sein tiefer Glaube und das Vertrauen auf Gott gelten als Grundlage für die überzeugende Interpretation religiöser Lieder. Begonnen hat Oswald Sattler seine Karriere als Musiker und Sänger sowie Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen. 15 Jahre Tourneetätigkeit in der volkstümlichen Musik waren der Grund, dass Oswald Sattler eine schöpferische Pause einlegte. In er Südtiroler Heimat fand er in der Natur, Gebet und Glauben neue Kraft, sodass er nach dreijähriger Pause ab 1996 als Solist neue Wege ging und seit 1999 veröffentlichte Sattler mehrere Tonträger mit religiösen Liedern.