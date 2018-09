Wegen des Vorwurfs der Misshandlung einer Untergebenen auf dem Truppenübungsplatz in Stetten a.k.M. im Juli 2017 musste sich ein Offiziersanwärter, zum Zeitpunkt des Vorkommnisses im Dienstgrad Hauptfeldwebel, vor dem Amtsgericht Sigmaringen verantworten. Das Gericht hatte mithilfe der Aussagen der Beteiligten sowie von vier Zeugen zu klären, ob es sich bei einer "Stirn-zu-Stirn"-Berührung um einen körperlich Angriff handelte oder um eine motivierende Geste. Der Angeklagte hatte zuvor gegen einen Strafbefehl Einspruch erhoben.

Entschuldigung und Schmerzensgeld von 1800 Euro

Am Ende einigten sich alle Beteiligten darauf, dass der Angeklagte sich entschuldigen solle und 1800 Euro an das Opfer zu zahlen habe. Für den Angeklagten war der Ausgang des Prozesses insofern heikel, da mit dem Ergebnis der weitere Verlauf seiner Karriere bei der Bundeswehr verknüpft ist.

Soldatin: Kopfschmerzen und Termine beim Psychologen

Direkt nach dem Ende einer einwöchigen Checkpoint-Ausbildung soll der Angeklagte im Vorbeigehen seine Stirn an die Stirn seiner Untergebenen gedrückt haben. Die von ihm als Aufmunterung empfundene Geste, wie er sein Handeln vor dem Amtsgericht beschrieb, empfand die Soldatin als Kopfnuss. Sie habe am Folgetag einen Arzt wegen Kopfschmerzen aufsuchen müssen. Auch habe sie in der Folge einige Termine beim Psychologen gehabt.

Vorgesetzter: "wollte nur motivieren, nicht verletzen"

"Es war keine Kopfnuss", sagte der Angeklagte. "Wir waren nach der Übung in großer psychischer Aufregung", erklärte er. Er habe die Soldatin nur motivieren, nicht verletzen wollen. Er habe sich der Frau von der Seite her genähert und, als er vor ihr gestanden sei, mit seiner Stirn ihre berührt. "Das war nicht impulsartig und kein Stoß", beschrieb er. Er habe es als Ausdruck von "Wir haben es geschafft!" verstanden. Hätte er wahrgenommen, dass es für die Untergebene ein Problem gewesen sei, wäre er nicht weitergelaufen, wie er versicherte. Erst am Folgetag, bei der Vernehmung durch seinen Disziplinarvorgesetzten, habe er von der Reaktion erfahren.

Soldatin: "Habe mich nach dem Vorfall in der Einheit abgewiesen gefühlt"

Die Klägerin hingegen erklärte, dass sie nach der Kopfnuss geschockt gewesen sei und erst einmal mit den Umstehenden mitgelacht habe. Sie habe jedoch am selben Tag noch Kopfschmerzen bekommen, die nicht vom Tragen des Helms gekommen seien. Sie habe sich auch in anderen Situationen von dem Angeklagten nicht korrekt behandelt gefühlt. "Ich habe mich nach dem Vorfall in meiner Einheit abgewiesen gefühlt", erklärte die Soldatin.

Zeugen: Stirn-an-Stirn-Berührung in der Einheit nicht üblich

Die Zeugen bestätigten, dass eine Stirn-an-Stirn-Berührung in ihrer Einheit nicht üblich sei, auch nicht durch den Angeklagten. In ihrer Einheit habe immer ein gutes, familiäres Verhältnis geherrscht. Als die Kameraden von dem Vorfall gehört hätten, seien sie sehr überrascht gewesen. "Wir haben uns überlegt, woran es lag, dass es zu Ermittlungen kam", schilderte ein Zeuge. "Ich bin enttäuscht, dass sie nicht zu mir kam und mir von dem Vorfall erzählte", berichtet ein weiterer Zeuge, der zur selben Einheit wie die Klägerin gehörte. Er habe zu den Älteren ihres Dienstgrads gehört, denen bei Konflikten eine Vermittlerrolle zukomme. "Ich wäre dann zu dem Vorgesetzten gegangen und hätte versucht, die Situation zu klären."

Vonseiten der Staatsanwaltschaft wurde moniert, dass der Angeklagte keine Unrechtseinsicht habe. Dagegen verwehrte sich der Angeklagte. Er habe sich entschuldigt, doch sein Vertrauenshauptmann habe ihm signalisiert, dass die Frau die Entschuldigung nicht annehmen wolle.

Um einen weiteren Zivilprozess zu vermeiden, einigten sich die Anwälte in der Verhandlung mit dem Gericht. Der Angeklagte entschuldigte sich per Handschlag bei der Frau und wurde zu einem Schmerzensgeld von 1800 Euro verurteilt.

Checkpoint-Übung Ein Checkpoint ist im nichtmilitärischen Bereich einer Polizeikontrolle vergleichbar, bei der Fahrzeuge und Personen überprüft werden. Bei einer solchen Übung lernen die Soldaten in Rollenspielen, auf unterschiedliche Situationen zu reagieren. Sie lernen, was zu tun ist, wenn sich jemand nicht ausweisen kann oder eine Person etwas mit sich führt, das sie nicht dabeihaben darf. Ebenso wird die Situation durchgespielt, wie zu reagieren ist, wenn jemand eine Waffe oder ein Messer hat. Dabei geht es vorwiegend um Fragen, wie sich der Kontrollierende angemessen verhält, ohne sich oder andere zu gefährden. Es wird ein angepasstes abgestuftes Verhalten trainiert. Meist finden solche Übungen vor Auslandseinsätzen statt.

