von Gerd Feuerstein

Der Skiclub Sigmaringen war Ausrichter der Alpinen Kreismeisterschaften des Landkreises Sigmaringen, die am Hochlitten in Riefensberg/Österreich ausgetragen wurden. Der SC Stetten a.k.M. stellte unter den 75 Gemeldeten mit 25 Läufern die größte Teilnehmerzahl und konnte am Ende des Rennens eine positive Bilanz ziehen: Die Stettener waren mit neun Kreismeistertiteln und 16 Klassensiegen wiederum der erfolgreichste Verein des Landkreises.

Leni Dreher und Moritz Unger wurden Schülerkreismeister im Riesenslalom und Slalom. Einen Doppelsieg in den beiden Rennen holte sich Johannes Unger in der Altersklasse. Pia Lingner wurde Kinderkreismeisterin im RS, ebenso wie Dustin Mogg in der Klasse Herren Aktiv. Außerdem konnte Julian Hamberger den Meistertitel in der Aktivenklasse im Slalom für sich verbuchen. Die Tagesbestzeiten bei den weiblichen bezeihungsweise männlichen Klassen erreichte in beiden Läufen Leni Dreher und Johannes Unger.

Trotz widriger Wetterumstände hatten sich die Sigmaringer entschlossen, diesen traditionsreichen Wettkampf durchzuführen, und boten den kleinen und großen Rennläufern zwei optimale Läufe. Dafür bedankte sich der Vorstand des Skiclubs Stetten Martin Löffler im Namen aller Vereine und Rennläufer beim Skiclub Sigmaringen.