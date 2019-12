von Susanne Grimm

Für viele Menschen der Heuberggemeinde gehört das Adventskonzert des Heeresmusikkorps aus Ulm in der Vorweihnachtszeit einfach dazu. Entsprechend gut besucht war die St.-Mauritius-Kirche am Dienstagabend. Unter der Leitung des neuen Dirigenten Dominik Koch durfte das Publikum ein Konzert der Extraklasse erleben.

Viel Beifall ernteten die Musiker des Heeresmusikkorps Ulm für ihr Konzert in Stetten am kalten Markt. | Bild: Susanne Grimm

Zu Beginn hatte der Gastgeber und Standortälteste der Garnison Stetten am kalten Markt, Oberst Jochen Gumprich, die Besucher darauf hingewiesen, dass der Erlös dieses Benefizkonzerts zur Hälfte dem Orgelbauförderverein der St.-Mauritius-Kirche zugutekommen wird, die andere Hälfte gehe wie immer an das Bundeswehrsozialwerk, das Soldatenfamilien mit behinderten und kranken Mitgliedern hilft.

Mit dem neuen Dirigenten ist ein merklich neuer Stil in das Orchester eingezogen. Natürlich gehörten auch die sanften Töne zum wohl gepflegten Repertoire des Heeresmusikkorps, was sie mit der Hymne an die blaue Stunde, „Hymn to a blue Hour“, von John Mackey auch eindrücklich bewiesen. Aber als die Musiker „Elsas Zug zum Münster“ aus der Oper Lohengrin durch das Gotteshaus brausen ließ, blieb mit Sicherheit kein Staubkorn an seinem Platz. Der Dirigent zeigte vollen Körpereinsatz und verlangte das auch mit entsprechenden Gesten von seinen Musikern.

Die Darbietung war so berauschend, dass Stabsfeldwebel Thomas Schütte, der wie jedes Jahr mit wunderbaren Geschichten das Konzert bereicherte, mit gespielten Sorgenfalten zur Decke der Kirche blickte, die seit einiger Zeit einen langen Riss zeigte. „Ich glaube, er hat sich nicht vergrößert“, befand der Flötist nach dem musikalischen Ausflug in die Welt Wagners und begab sich wieder an seinen Platz in der ersten Reihe des Orchesters.

Einen echten Kontrast hierzu stellte das traditionelle und jedermann bekannte „Amazing Grace“ dar, dessen Thema mit einem wunderschönen Oboensolo eröffnet und nicht weniger berührend auf einer anderen Klangbasis durch einen Blechbläser wiederholt wurde. Die besondere Art, wie das Lied sowohl vom Orchester als auch von den Solisten gespielt worden ist, ging tief unter die Haut. Auch Händels „Tochter Zion“ erlebte durch die Interpretation dieser Berufsmusiker eine beeindruckende Variationsbreite, ebenso wie das erhabene „Venite adoremus“ von John Francis Wade.

Die von dem Musikkorps erzeugten grandiosen Klangwelten zogen den Zuhörer in einen fast magischen Bann. Entsprechend begeistert spendete das Publikum stehenden Applaus. „Das hat sich wirklich gelohnt, herzukommen“, befand ein Ehepaar aus Göggingen nach dem Konzert, als auf dem Kirchplatz bei Schwedenfeuer und Fackellicht von der Bundeswehr Glühwein ausgeschenkt und Zopfbrot serviert wurde. „Diese Musiker sind einfach einmalig“.

Eine Besonderheit des Konzerts war der „Song for Japan“. Wie Thomas Schütte erläuterte, ist dieses Stück von Steven Verheist im Nachgang des furchtbaren Erdbebens mit dem nachfolgenden Atomunglück komponiert worden. Der Komponist verfügte, dass alle Einnahmen aus diesem Stück für immer den Opfern dieser Katastrophe zukommen sollen. „Wir spielen das Stück, um jetzt in der Adventszeit an die Folgen des Unglücks zu erinnern“, so Schütte, der als regelmäßiger Besucher des Heiligen Landes die Weihnachtsgeschichte mit Blick die derzeitigen politischen Verhältnisse ganz neu und spannend erzählte.

Letztes Konzert in Jahr in Litauen

Der Stabsfeldwebel teilte mit, dass dieses Konzert das Zweitletzte in diesem Jahr sei. Das nächste werde am Heimatstandort Ulm gespielt und das allerletzte nächste Woche in Litauen bei den dort im Auslandseinsatz dienenden deutschen Soldaten. „Die passen auf, dass Putin dort nicht dieselben Gelüste kriegt , wie bei der Krim“, meinte der verschmitzt dreinblickende Moderator.