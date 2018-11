Pfullendorf Das sollten Verkäufer bei Flohmärkten beachten

Ein Flohmarkt ist kein rechtsfreier Raum. Hobby-Verkäufer müssen laut Verbraucherzentrale für Mängel aufkommen und der Zoll sucht in Zivil nach unerlaubter Waren. Warum Verkäufer trotzdem viel Spaß am Verkaufen und Feilschen in der Region haben, haben uns Pfullendorfer, Ostracher und Herbertinger erzählt.