von Karl-Peter Neusch

Keine leichte Aufgabe hatte der Frohnstetter Ortschaftsrat bei seiner jüngsten Sitzung anzugehen, in der es um die Suche nach einem geeigneten Standort für die von der Deutschen Telekom geplante Aufstellung einer Antennenanlage beziehungsweise eines Funkmasts ging. Diese Maßnahme hat das Ziel, eine Verbesserung und Optimierung des örtlichen Mobilfunknetzes in Frohnstetten zu gewährleisten. Handlungsbedarf besteht hier vor allem wegen der schlechten Netzabdeckung im nahegelegenen Industriegebiet Ebinger Straße, was seitens der dort ansässigen Firmen schon oft moniert wurde, wurde in der Sitzung informiert.

Im Einmündungsbereich der Amerikastraße und des Ebinger Wegs könnte die neue Technik ebenfalls installiert werden | Bild: Picasa

Mit dem Aufstellen einer Mobilfunkstation mit neuester Technik, könnte man sowohl einen gravierenden Standortnachteil des örtlichen Industriegebiets beseitigen und gleichzeitig die Mobilfunknutzer des Kernorts mit zukunftssicherer GSM, UMTS und LTE Technik ausstatten, hieß es seitens der Verwaltung.

Grundsätzliche Zustimmung erfolgt

Nachdem die Deutsche Telekom mit dem Ausbauwunsch für den Stettener Ortsteil Frohnstetten an die Gemeinde herangetreten war, fiel dem Ortschaftsrat als erster Instanz die Aufgabe zu, mehrere geeignete Standorte zu benennen, die dann von der Telekom in einem nächsten Schritt auf deren funktechnische und wirtschaftliche Eignung hin geprüft und beurteilt werden. Vorgegeben war dabei ein Suchkreis mit dem Kernort und einigen außerhalb der Bebauung liegenden Gebieten im westlichen und nördlichen Teil des Dorfes.

Alle Ortschaftsräte bekundeten in der Ortschaftsratssitzung geschlossen ihre grundsätzliche Zustimmung zur Aufstellung der geplanten Anlage, da im Zeitalter von Smartphones und schnellem Internet im Endeffekt alle Bewohner und die Industrie davon profitieren würden. Gleichzeitig war während der Sitzung indes auch das Bemühen der Bürgervertreter erkennbar, geeignete Standorte festzulegen, die außerhalb der Bebauung liegen und somit im Hinblick auf eine mögliche Strahlengefährdung eher unbedenklich wären. Gerade hier lag aber der Knackpunkt der Standortsuche. Geeignete Bereiche wie der Festplatz, das Sportgelände im Riederwäldle oder das Wasserreservoir in der Amerikastraße lagen entweder außerhalb des festgelegten Umkreises oder innerhalb eines FFH-Schutzgebiets.

Von FFH-Gebieten umgeben

Ein Blick auf die Schutzzonenkarte ließ die Ortschaftsräte dabei ernüchtert feststellen, dass Frohnstetten fast durchgehend von FFH Gebieten umgeben ist, in denen naturschutzrechtliche Aspekte absoluten Vorrang haben und Abweichungen hiervon nur schwer durchsetzbar wären. So fiel ein möglicher Standort nach dem anderen durch das Raster, bis am Ende nur zwei Plätze übrig blieben, die der Ortschaftsrat auch zur Prüfung durch die Telekom einstimmig weiterempfahl.

25 Meter hoher Funkmast

Konkret geht es dabei um die beiden folgenden Standorte: Zum einen soll ein Standort für einen mindestens 25 Meter hohen Funkmast außerhalb des Orts im Bereich der Einmündung Amerikastraße und des Ebinger Weg sein, wobei sich hier die dafür vorgesehene Fläche nicht im Besitz der Gemeinde befindet.

Alternativstandort wird festgelegt

Schweren Herzens wurde während der Ortschaftsratssitzung dann mit dem Dach des Bürgerhauses in der Dorfmitte noch ein Alternativstandort innerhalb des Orts festgelegt. Diese alternative Möglichkeit solle aber nur zum Tragen kommen, sofern die statischen Voraussetzungen und die vorgeschriebenen Abstände zur umgebenden Bebauung den Aufbau einer Antennenanlage erlaubten, hieß es in der Versammlung. Über die Empfehlung des Frohnstetter Ortschaftsrats soll nun als Nächstes in der Oktobersitzung des Gemeinderats in Stetten a.k.M. beraten und auch entschieden werden.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein