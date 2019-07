Französisch als zweite Fremdsprache hat im Unterrichtsangebot des Schulzentrums der Garnisonsgemeinde zwar seinen festen Platz, verfügt aber dennoch über einen vergleichsweise bescheidenen Stellenwert. Wie Schulleiter Klaus Flockerzie sagt, sind es im Durchschnitt rund 15 Kinder pro Schuljahr, die die Sprache des westlichen Nachbarlandes lernen. Um den Schülern mehr Lust auf die Fremdsprache zu machen, war am Donnerstag Muriel Camus aus Berlin zu Gast.

Camus bietet Auftritt an Schule an

Die in Frankreich aufgewachsene Germanistin Muriel Camus ist eine Theatermacherin aus Leidenschaft. Sie lebt und arbeitet jetzt in Berlin und leitet das Théâtre Anima. Eines ihrer Projekte ist der Auftritt an Schulen. Der Schulleiter berichtet: „Ich bekam das Angebot aus Berlin auf den Schreibtisch. Unsere beiden Französisch-Lehrerinnen Angela Schmid und Marijeka Herger waren sofort mit der Verpflichtung einverstanden.“

Französisch als Wahlpflichtfach nach der fünften Klasse

Ihr Publikum bestand aus rund 120 Jungen und Mädchen der Klassenstufen vier, fünf und sechs. Klaus Flockerzie: „Angesprochen waren vor allem die Fünfer, weil sie sich im nächsten Schuljahr für ein Wahlpflichtfach entscheiden müssen.“ Bei dieser Wahl ist Französisch eine der Möglichkeiten. Die Sechstklässler waren eingeladen, um ihre bereits erworbenen Sprachkenntnisse zu überprüfen und die Vierer durften dabei sein, um sich schon jetzt Gedanken über das Wahlpflichtfach Französisch zu machen.

Kinder lernen verschiedene Begriffe

Muriel Camus ist eine erfahrene Schauspielerin, die mit ihrem französischen Akzent und ihrer Bühnenkleidung fast wie die freundliche Frau von nebenan wirkt. Doch mit Behäbigkeit hatte ihr Auftritt absolut nichts zu tun. Wer von den Schülern bisher noch nicht wusste, was beispielsweise „Vogel“ auf Französisch heißt, lernte in den ersten fünf Minuten das Wort „oiseau“.

Da sich auf der Bühne alles um eine Geburtstagsfeier drehte, kamen weitere Vokabeln für „Geschenke“ und „Torte“ dazu. Jedes Mal, wenn Muriel Camus die vorher gezeigten Bewegungen machte, riefen die Kinder den entsprechenden Begriff.