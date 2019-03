von Gerd Feuerstein

Den Preis für die gemeindlichen Bauplätze im vierten Bauabschnitt des Neubaugebietes Birkäcker im Stettener Ortsteil Nusplingen hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am vergangenen Montag auf 65 Euro pro Quadratmeter festgelegt.

Arbeit beginnen in der ersten Jahreshälfte

Dem Beschluss vorausgegangen war eine Diskussion, in der das Für und Wider abgewogen wurde, und die mit dem Antrag von Oliver Müller (Freie Wähler) endete, statt der von der Verwaltung favorisierten 60 Euro pro Quadratmeter 65 Euro als Verkaufspreis festzulegen. Müllers Antrag stimmten letztlich acht Gemeinderäte zu, vier waren dagegen und das Gemeindeoberhaupt enthielt sich der Stimme. Zur Erinnerung: Erst in seiner Januarsitzung hatte das Gremium mit dem vierten Bauabschnitt die restliche Erschließung des Nusplinger Baugebietes Birkäcker beschlossen. Wie Bürgermeister Maik Lehn wissen ließ, würden die Arbeiten in der ersten Jahreshälfte zur Umsetzung kommen. Weil die Vermarktung/Reservierung der neu entstehenden Bauplätze inzwischen begonnen habe, sei es an der Zeit die Quadratmeterpreise für die neuen Grundstücke festzulegen.

Das Gemeindeoberhaupt ließ wissen, dass mit der restlichen Erschließung insgesamt 4535 Quadratmeter Wohnbaufläche und 1075 Quadratmeter Straßen- und Gehwege geschaffen werden. Er erinnerte, dass die bisherige Erschließung in Nusplingen "in mehreren Etappen und zu unterschiedlichen Zeiten" vorgenommen wurde, und dass die Bauplatzpreise jeweils "sehr variabel und in Abhängigkeit der Nachfrage" festgelegt worden seien. Unter anderem war 2007 für drei Grundstücke ein Sonderpreis von 37 Euro pro Quadratmeter festgelegt worden, weil diese aufgrund ihrer Lage und ihres Zuschnitts als unattraktiv angesehen worden seien. Auch die aktuellen Bauplatzpreise in Stetten und allen anderen Ortsteilen rief Lehn in Erinnerung.

Müller erwartet Kostensteigerungen

Als Grundlage hatte die Verwaltung eine Kalkulation auf Basis des Erschließungsbeitragsrechtes vorbereitet, wonach der Preis bei einer Vollkostenrechnung bei 72,54 Euro pro Quadratmeter liegend würde. Abzüglich des gemeindlichen Anteils ergab die Kalkulation einen Betrag von 65,01 Euro: "Auf Basis der Kalkulation und der bisherigen Preise in Nusplingen in Höhe von 51,50 Euro beziehungsweise 37,50 schlagen wir vor, den Preis auf 60 Euro pro Quadratmeter festzulegen", fasste Lehn seine Ausführungen zusammen. Dem widersprach Gemeinderat Oliver Müller für seine Fraktion deutlich: "Wir sind der Meinung, dass 60 Euro einfach zu wenig sind", sagte er, so hart dies auch klingen möge. Schließlich habe die Gemeinde "nichts zu verschenken" und die Kosten lägen nun mal deutlich über diesem Preis. Man könne heutzutage einfach nicht mehr von den Preisen von vor 20 Jahren ausgehen und die Bauplätze zu Minderpreisen verkaufen. Stetten müsse sich genau wie andere an die Gegebenheiten anpassen. Ebenso sei zu berücksichtigen, dass der Endausbau von Straße und Gehwegen vermutlich erst in einigen Jahren stattfinde, sodass mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen sei. Er stellte daher den Antrag, den Preis auf 65 Euro festzusetzen, so Müller.

Für Lehn der Sprung zu hoch

Zwar seien Müllers "Ausführungen in weiten Teilen nachvollziehbar", erwiderte Lehn, doch müsse man berücksichtigen, wo man bei den Preisen herkomme. Es sei nicht absehbar, ob die Plätze für diesen Preis zu veräußern seien. "Wir halten den Sprung von 51,50 auf 65 Euro für zu hoch, drum haben wir 60 Euro vorgeschlagen". Doch das ließ Müller nicht gelten. Angesichts der aktuellen Erschließungskosten sei eine Steigerung erforderlich. Man könne dies auch an den Bauplatzpreisen im Umland ablesen, die deutlich über denen von Stetten lägen. Florian Dreher (ILS) plädierte ebenfalls für den niedrigeren Preis: "Es nützt uns nichts, wenn wir jetzt für teures Geld erschließen, und die Plätze liegen nachher 20 oder 25 Jahre brach", meinte er, bevor schließlich der Antrag Müllers eine klare Mehrheit fand.

Bauplatzpreise

Insgesamt sollen im vierten Bauabschnitt des Baugebietes "Birkäcker" sechs neue Bauplätze entstehen, von denen fünf im Eigentum der Gemeinde Stetten am kalten Markt und einer in privatem Besitz sein werden Die übrigen Bauplatzpreise in Stetten und den Ortsteilen sind derzeit wie folgt festgelegt, jeweils pro Quadratmeter und voll erschlossen: