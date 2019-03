von Günther G. Töpfer

Die Fraktion „Initiative Lebenswertes Stetten a.k.M.“ (ILS) und der CDU-Gemeindeverband Stetten a.k.M haben sich zu einer gemeinsamen Versammlung im Soldatenheim „Haus Heuberg“ getroffen. Dabei stellte die ILS vier Kandidaten für die Kommunalwahlen auf, die CDU nominierte acht Kandidaten. CDU und ILS treten im Mai auf einer gemeinsamen Liste als Wahlbündnis an.

Vier Gemeinderäte treten nicht mehr an

Zu Beginn gab der CDU-Vorsitzende Oliver Beil bekannt, dass die bisherigen Gemeinderäte Wolfgang Lemke, Michael Buhl und Günther Töpfer (alle drei CDU) sowie Martin Biebl (ILS) nicht mehr antreten. Im Anschluss stellten sich die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge vor. Die beiden Erstkandidaten der CDU für den Gemeinderat, Christine Burkhart (57 Jahre), Musikdirektorin und Florian Bürk (31 Jahre), Technischer Fachberater sowie Bürgermeister Maik Lehn (CDU-Kandidat für den Kreistag), konnten an der Nominierungsveranstaltung nicht teilnehmen.

CDU-Vorsitzender Oliver Beil kandidiert für Kreistag und Gemeinderat

Den Auftakt machte CDU-Vorsitzender Oliver Beil. Der 51-Jährige ist technischer Beamter bei der Bundeswehr im Prüfdienst, ledig und hat ein Kind. Oliver Beil ist seit 13 Jahren Zunftmeister der Bockzunft, ist Mitglied beim Fanfarenzug und den Sportschützen. Seine erste Kandidatur für den Kreistag und den Gemeinderat begründete Beil damit, sich für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und der Infrastruktur einzusetzen.

Die Kandidaten der CDU für den Kreistag: Klaus-Dieter Halder, Bürgermeister Maik Lehn und Oliver Beil (von links). | Bild: Günther Töpfer

Florian Dreher (ILS): Standortsicherung des Schulzentrums im Fokus

ILS-Kandidat Florian Dreher, 35, selbstständiger Schreinermeister, verheiratet, drei Kinder, gehört dem Gemeinderat bereits seit fünf Jahren an. Dem nebenberuflichen Landwirt und aktiven Musiker in der Feuerwehrkapelle liegt die Standortsicherung des Schulzentrums und der Schutz der Raumschaft (Verhinderung des Gesteinsabbaus) besonders am Herzen, sagte er bei der Versammlung.

Andreas Gulde (CDU): Ihm liegt der Naturschutz am Herzen

Der 36-Jährige Andreas Gulde (CDU), Diplom-Ingenieur (Maschinenbau), verheiratet, Vater einer Tochter, ist ebenfalls Nebenerwerbslandwirt und Erstkandidat. Der Konstrukteur für Großzentrifugen in der Medizintechnik will sich als Kommunalpolitiker der Entwicklung der Kindergärten widmen. Auch ihm ist der Schulstandort Stetten a.k.M. wichtig, betonte er. Außerdem liege ihm der Naturschutz ganz besonders am Herzen.

CDU-Gemeinde- und Kreisrat Klaus-Dieter Halder: "Bröckelnder Infrastruktur entgegen treten"

CDU-Gemeinde- und Kreisrat Klaus-Dieter Halder, 52, verheiratet, fünf Kinder, gehört dem Gemeinderat seit zwei Jahrzehnten an. Im Kreistag ist er seit fünf Jahren Mitglied. Der gelernte Krankenpfleger ist seit 23 Jahren in der Klinik in Sigmaringen beschäftigt und betreibt im Nebenerwerb eine eigene Landwirtschaft. Er kandidiert wieder für beide Gremien. Für ihn hat das Schulzentrum auch weiterhin einen hohen Stellenwert, sagte er zu seiner Motivation. In dem Zusammenhang sei die Schülerbeförderung besonders wichtig, weil sie nicht optimal funktioniere und die Gemeinde derzeit in Vorleistung gehe. Außerdem wolle er der "bröckelnden Infrastruktur" entgegen treten. Die Gemeinde könne für den Erhalt der Gastronomie und der Einzelhandelsgeschäfte den Boden bereiten, gab er sich überzeugt.

Christian Löffler (CDU) will sein Fachwissen als Bauingenieur in den Gremien einbringen

Christian Löffler (CDU), 33, Bauingenieur, verheiratet, Vater eines Sohnes, hat nach dem Studium in mehreren Unternehmen Berufserfahrung gesammelt, bevor er im vergangenen Jahr in das väterliche Baugeschäft eingetreten ist. Sein Fachwissen will der CDU-Kandidat als Erstkandidat bei der Vergabe der Aufträge der Gemeinde einbringen. Im Ski-Club Stetten a.k.M. ist Christian Löffler seit Jahren als Skilehrer tätig und im Tennis-Club aktiver Sportler in der ersten Herrenmannschaft.

Lothar Löffler (ILS) setzt sich für den Erhalt der heimischen Umwelt ein

Der IT-Manager Lothar Löffler (ILS), 53 Jahre, verheiratet, zwei Kinder, arbeitet seit Jahren in einem großen Textilbetrieb in der Region. Als Vorsitzender der „Initiative zur Erhaltung von Umwelt und Lebensqualität in Stetten a.k.M.“ engagiert sich Lothar Löffler für den Erhalt der heimischen Umwelt. An der Spitze dieser Bürger-Initiative will er sich dafür einsetzen, dass auch in Zukunft das Leben in der Gemeinde attraktiv ist, betonte er bei der Versammlung.

Manuela Reinke (ILS) möchte die Schaffung eines Jugendzentrums anregen

Manuela Reinke (ILS), 47 Jahre, Rentnerin, ledig, engagiert sich bereits seit Jahren ehrenamtlich im Kinderschutzbund. Seit zwei Jahren arbeitet sie als Angestellte der Gemeinde in der Hausaufgabenbetreuung im Schulzentrum und in der Schulbegleitung. Derzeit studiert sie Bildungswissenschaft und absolviert eine Ausbildung zur nebenberuflichen Kirchenmusikerin. Als aktive Sängerin gehört sie dem Kirchen- und dem Gospelchor an. Neben der Seniorenbetreuung und der Nachbarschaftshilfe wolle sie sich insbesondere für die Schaffung eines Jugendzentrums mit eigenem Raum und ehrenamtlicher Betreuung einsetzen, sagte sie.

Martin Rettich (CDU) will sich dem Thema Pflegeheim widmen

Martin Rettich (CDU), 46 Jahre, Diplom-Elektro-Ingenieur (FH), verheiratet, drei Kinder, ist seit einem Vierteljahrhundert aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Stetten a.k.M. und seit zwei Jahrzehnten passives Mitglied des Männergesangvereins Liederkranz Stetten. Er kommt aus der Landwirtschaft und auch ihm liegt schon allein deshalb die Natur am Herzen, wie er den Mitgliedern erzählte. Wichtig sei ihm die Sicherung des Schulstandorts und der Erhalt des hohen Standards der Schule. Außerdem möchte er sich der Seniorenbetreuung und dem Thema Pflegeheim widmen.

Stefan Sauter (CDU) hat den Wirtschaftsstandort Stetten a.k.M im Blick

Der Betriebsleiter Stefan Sauter (CDU), 35 Jahre, verheiratet, arbeitet in einem großen Autohaus in der Region. Als Gruppenführer und Ausbilder sowie Mitglied im Ausschuss der Freiwilligen Feuerwehr Stetten engagiert sich der aktive Fußballer bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Gemeinwohl. Als einen Schwerpunkt seiner Arbeit im Gemeinderat nannte er die Förderung des Wirtschaftsstandortes Stetten a.k.M.

Patrick Schreiner (ILS) möchte die Gemeinde für junge Familien attraktiver machen

Der Berufssoldat Patrick Schreiner (ILS), 36 Jahre, verheiratet, kam im vergangenen Jahr in die Garnison Stetten, gehört seit vier Jahren dem Ortschaftsrat Glashütte und dem Vorstand der ILS an. Zu seinen Zielen zählt er die Verbesserung des Nahverkehrs sowie den Erhalt des Schulstandortes in seiner ganzen Vielfalt. Darüber hinaus will sich der Erstkandidat intensiv dafür einsetzen, dass der Bundeswehrstandort Stetten a.k.M. vor allen Dingen auch für junge Familien attraktiv ist.

CDU-Mitglieder nominieren alle acht Kandidaten für Gemeinderatswahlen

Die 14 stimmberechtigten Mitglieder nominierten alle acht Kandidaten des CDU-Gemeindeverbandes für die Wahlen für den Gemeinderat sowie Bürgermeister Lehn, Oliver Beil und Klaus-Dieter Halder für die Wahlen in den Kreistag.