von Gerd Feuerstein

Wellness für die Seele hat die Groove Company dem Publikum vor dem Auftritt versprochen. In der voll besetzten evangelischen Kirche haben die Sänger unter der Leitung von Tilmann Heidemann den Zuhörern dann auch eine spirituelle „Relaxsitzung“ verpasst, die bei den Gästen für Gänsehaut sorgte.

Elemente aus Funk, Soul und Jazz

Dabei hat der Gospelchor mit eigener Band die Besucher auf eine musikalische Reise mitgenommen, die viele Elemente aus Funk, Soul und Jazz in sich vereint. Und: Dem begeisterten Applaus des Publikums nach zu schließen, sprach dieser besondere Stil ganz offensichtlich alle Altersgruppen an. „Auf Sie wartet ein Abend, an dem Sie sich zurücklehnen, zur Ruhe kommen und den Alltag vergessen können“, hatte der Chorleiter angekündigt: „Wir singen heute nicht die bekannten Gassenhauer, sondern ganz bewusst ruhige und friedliche Songs.“

Die Groove Company in Aktion: Links im Bild die junge Solistin Jane Walters. | Bild: Susanne Grimm

Die Groove Company sang vor allem ruhigere und teils unter die Haut gehende Stücke. Mit ihrer emotionalen Darbietung und der Hingabe an die Lieder zogen die Sänger die Besucher in ihren Bann. Für besondere musikalische Akzente sorgte die Solistin Jane Walters, die mit ihrer Stimme den Lieder soulartige Glanzlichter aufsetzte. Und dann war da auch noch eine Sängerin namens Martina Löffler, die den Song „Never gonna lose my way“ solistisch eindringlich zur Wirkung kommen ließ.

Wie Heidemann mitteilte, sei das Konzert auf Anregung der Stettener Pfarrsekretärin Regina Gratius – selbst begeisterte Gospelsängerin und Mitglied der Groove Company – zustande gekommen, worüber er sich „sehr gefreut“ habe. Für alle Zuhörer, die kein Englisch verstehen, hatte der Chor ein besonderes Bonbon parat: Denn via Leinwandpräsentation wurde jeder Text ins Deutsche übersetzt.

Wunsch vieler Einheimischer nachgekommen

Wie der Chorleiter wissen ließ, sei man damit der Kritik vieler Einheimischer nachgekommen, die moniert hätten: „Mir verstandet nix, wenn ihr nur Englisch singet.“ Wie er erklärte, könne sich der Zuhörer damit nicht nur auf die Melodie einlassen, sondern verstehe auch, dass jedes Lied aus zwei Gebeten bestehe: „Der Musik und dem Text.“