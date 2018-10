Schrillende Martinshörner, zuckende Blaulichter, viele Schaulustige und spritzendes Wasser. Das war am Montag die Kirbeübung der Feuerwehr in Stetten. Nach 25 Minuten war der Übungseinsatz beendet, die Schläuche konnten eingerollt werden. Die Verantwortlichen zeigten zufriedene Gesichter. Das Ziel der Übung war erreicht. Die Wehr der Garnisonsgemeinde hatte ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr übernehmen die Rolle der vom Rauch eingeschlossenen Hausbewohner und werden mit der Drehleiter geborgen. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Das Übungsobjekt ist ein auf den ersten Blick ein ganz gewöhnliches Bauernhaus mit landwirtschaftlichem Betrieb. Wolfgang Löffler, der während der Hauptprobe als Ansagen die einzelnen Maßnahmen seiner Feuerwehrkameraden erläuterte, wies auf ein besonderes Erschwernis hin. Das Dach ist mit zahlreichen Sonnenkollektoren belegt. Löffler: "Die Solaranlage ist ständig und natürlich auch während eines Brandes aktiv." Deswegen müsse es verhindert werden, dass sich die Module erhitzen. Das bewerkstelligt die Wehr mit einem Dauereinsatz von Löschwasser.

Problemlose Wasserversorgung

Doch das Wasser war bei dieser Übung kein Problem. Zum einen waren sowohl die Ortswehr als auch die zur Verstärkung angerückte Bundeswehr-Löscheinheit mit "Hilfsleistungsleistungsfahrzeugen" vor Ort. Der Feuerwehrsprecher: "In beiden Fahrzeugen sind Löschwassertanks mit einem Gesamtvolumen von rund 4000 Litern eingebaut." Außerdem ist in der Nähe des Übungsschauplatzes einer der beiden unterirdischen Löschwasserteiche der Garnisonsgemeinde. Er hat, so Löffler, ein Fassungsvermögen von 90 Kubikmetern. Der zweite Wasservorrat für den Notfall befindet sich in der Ortsmitte. Dort stehen 120 Kubikmeter Löschwasser zur Verfügung.

Mitglieder der DRK-Bereitschaft Heuberg-Donautal bereiten die aus dem Haus geretteten "Opfer" auf den Transport ins Krankenhaus vor. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die von der Feuerwehr erdachte Vorlage für die Hauptprobe ging davon aus, dass in der an das Haus angebauten Werkstatt ein Schwelbrand ausgebrochen sei. Durch die damit verbundene starke Rauchentwicklung hätten Personen aus dem oberen Stockwerk des Hauses keine Möglichkeit mehr, durch das Treppenhaus nach draußen zu flüchten. Zusätzlich befanden sich, so die Übungsvorlage, noch Personen im Werkstattbereich. Hier schlug die Stunde der Atemschutzträger. Durch die Nebelmaschine der Feuerwehr, das gleiche Gerät wie in einer Diskothek, mussten sie sich einen Weg durch die Rauchkulisse suchen, um die wegen des Rauchs hilflos gewordenen Personen nach draußen zu bringen. Die Personen aus dem Obergeschoss konnten mit der Rettungsleiter geborgen werden. In beiden Fällen standen Mitglieder der Jugendfeuerwehr als Komparsen zur Verfügung.

Kreisbrandmeister Michael Hack (links) hält Details der Übung mit der Videofunktion seines Smartphones fest. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Die DRK-Bereitschaft Heuberg-Donautal beteiligte sich mit sechs Personen unter Leitung von Michael Janßen und Frank Steinbrück an der Notfallprobe. Matthias Boden, der Bereitschaftsleiter, beobachtete als Zuschauer die Übung. Boden erläuterte im SÜDKURIER-Gespräch: "Wir kümmern uns hier um die Erstversorgung der Opfer. Wir sind damit sozusagen die Schnittstelle zwischen der Feuerwehr und dem Rettungsdienst, der für den Transport ins Krankenhaus zuständig ist." Bis zum Eintreffen des Notarztes haben die Ersthelfer unter anderem mithilfe eines "Pulsometers" die Aufgabe, die vom Rauchgas belastete Atmung zu kontrollieren. Selbst wenn eines der Opfer beispielsweise wegen gebrochener Knochen starke Schmerzen hat, dürfen, so bedauerte der Bereitschaftsleiter, die Ersthelfer vor Ort keine Schmerzmittel verabreichen. Das sei dem mit dem Rettungsdienst eintreffenden Notarzt vorbehalten.

Mit dem traditionellen Essen im Haus der Begegnung endete die Kirbeübung.

Übungsdetails An der Hauptprobe war der komplette Löschzug der Stettener Feuerwehr mit 37 Kräften im Einsatz. Wie Löffler berichtete, verfügt die Wehr über fast 60 Feuerwehrleute alleine in der Abteilung Stetten. Löffler: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch bei Einsätzen an Werktagen mit mindestens 20 Leuten ausrücken können." Im Jahresdurchschnitt habe die Wehr rund 30 Einsätze aller Art zu bewältigen.

Sowohl Kreisbrandmeister Michael Hack als auch Bürgermeister Maik Lehn äußerten sich bei der Nachbesprechung anerkennend über den Leistungsstand der Wehr.

Die nächste Neuanschaffung für die Wehr ist auf den Weg gebracht. Maik Lehn sieht in der neuen Drehleiter eine weitere Optimierung der Ausrüstung. Der Rathauschef hofft, dass das über 600 000 Euro teure Gerät nach einem Jahr Lieferzeit 2019 zur Verfügung stehe. (hps)

