von Gerd Feuerstein

Das Begegnungskonzert der Schulmusik im Stettener Schulzentrum hat Einblicke in das musikalisch vielfältige Leben in den Schulen gegeben. Von der Grundschule bis zum Gymnasium war die gesamte Bandbreite vertreten. Die Sänger, Musiker, Künstler oder Trommler riefen bei den Zuschauern in der proppenvollen Mensa Beifallsstürme hervor.

Regen treibt Schüler in die Mensa

Eigentlich war das Konzert als Open-Air-Veranstaltung geplant, doch machte das Wetter den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung, sodass die Veranstaltung kurzerhand in die Mensa des Schulzentrums verlegt wurde. Diese drohte fast aus den Nähten zu platzen, als Musiklehrerin Sandra Spinnler vom Stettener Schulzentrum die Schulklassen und die vielen Zuhörer willkommen hieß. Spinnler führte auch durch das Programm. Joshua Henle, Neuntklässler der Stettener Gemeinschaftsschule, war für die Tontechnik verantwortlich.

Der Chor der Grundschule Hartheim setzte seine Vorträge gekonnt in Szene. | Bild: Gerd Feuerstein

Den Auftakt markierte der Chor der Grundschule Hartheim. Unter der Leitung von Mirjam Buhl trugen die Kinder ihre Lieder gekonnt vor und setzten sie entzückend in Szene.

Die Bläserklassen drei und vier des Stettener Schulzentrum überzeugten mit traditionellen Stücken und Medleys aus moderner Filmmusik. | Bild: Gerd Feuerstein

Mit Stücken wie „Old MacDonald hat a band“, „Hard Rock Blues“ oder eines Medleys aus dem „Fluch der Karibik„ glänzten die Stettener Bläserklassen drei und vier. Das Publikum konnte es kaum fassen, was die Kinder unter der Stabführung von Christine Burkhart und Sandra Spinnler in so kurzer Zeit schon alles gelernt hatten.

Die Schulband des Burladinger Schulverbunds brachte die Mensa zum Beben. An Gitarre und Keyboard von den Lehrerinnen Nicole Vielhauer und Daniela Föll begleitet, rockten die Jugendlichen mit Songs wie „Lush Life“, „Take me to church“ oder „Let it be“ von den Beatles den Saal.

Beeindruckende Stimmen: Aylin Demirtas (links) und Elvin Kovaci vom Schulverbund Burladingen. | Bild: Gerd Feuerstein

Der 16-jährige Werkrealschüler Elvin Kovaci und seine Mitschülerinnen röhrten ihre Parts derart gefühlvoll und gekonnt, dass es niemanden wunderte, als die Runde machte, dass Elvin bei der nächsten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar„ (DSDS) wohl mit am Start sein wird.

Die Combo des Gymnasiums Meßstetten setzte den glanzvollen Schlusspunkt unter das | Bild: Gerd Feuerstein

Vom Percussions-Mix der Werkrealschule Hechingen und der Combo des Gymnasiums Meßstetten waren die Zuhörer sehr angetan. Hier rissen Songs wie „Easy“ von den Commodores, „I wish“ von Stevie Wonder oder auch das Medley aus der Filmmusik von „Frozen“ von den Stühlen.

Mit Blumen bedankten sich Rektor Klaus Flockerzie (rechts) und Eva Bachmann (Mitte) vom Staatlichen Schulamt Albstadt bei Cheforganisatorin Sandra Spinnler. | Bild: Gerd Feuerstein

Da fiel es Stettens Schulleiter Klaus Flockerzie zusammen mit Eva Bachmann vom staatlichen Schulamt Albstadt und Chef-Organisatorin Sandra Spinnler leicht, den Klassen für ihre Darbietungen zu gratulieren: „Das war allererste Sahne, was ihr hier geboten habt“, lobte Flockerzie. Die Schulklassen erhielten Urkunden und Plakate bekannter Komponisten als Dankeschön.