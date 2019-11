Der Gemeindewald gilt seit Jahrzehnten als zuverlässige Einnahmequelle der Gemeindekasse. Diese Zeiten sind nun vorbei. „Wir haben acht fette Jahre hinter uns und jetzt kommen ein paar magere Jahre“, stellte Jörg Scham vom Fachbereich Forst beim Landratsamt Sigmaringen bei der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag fest.

Einen umfassenden Überblick zu den aktuellen Entwicklungen rund um den Wald gaben (von links) Revierförster Jürgen Kuhl und Jörg Scham vom Fachbereich Forst beim Landratsamt Sigmaringen. | Bild: Wilfried Koch

Buchdrucker als Hauptproblem – Schadholz drückt Preise

Gemeinsam mit Revierförster Jürgen Kuhl präsentierte er ein trauriges Szenario über die derzeitige Lage im Schwenninger Forst. Der Buchdrucker habe die Forstleute und Waldbesitzer sehr beschäftigt. Dieser Käfer gilt als das Hauptproblem im Wald.

Der Gemeindewald Die forstliche Betriebsfläche umfasst 327,9 Hektar, die Holzbodenfläche 265,7 Hektar. Die Forsteinrichtung für den Zeitraum 2011 bis 2020 umfasst 21 000 Festmeter. Somit gibt es einen jährlichen Hiebsatz von 2100 Festmetern. Tatsächlich wurden in den Jahren 2011 bis 2018 durchschnittlich 2383 Festmeter geerntet. Der durchschnittliche Gewinn lag bei knapp 54 000 Euro pro Jahr. Der Vollzug liegt von 2011 bis 2018 mit 17 870 Festmetern bei 85 Prozent, wobei 3725 Festmeter oder 21 Prozent auf zufällige Nutzung, Sturm- oder Käferholz, entfielen.

„Das Sturmholz ist ein gefundenes Fressen für die Vermehrung des Käfers“, stellte Scham fest. Bedingt durch das Käferholz seien die Märkte übervoll und der Holzpreis sei entsprechend stark gefallen.

Hoffnung auf „rote Null“ für 2019

2019 mussten die Forstleute in Schwenningen eine sogenannte zufällige Nutzung in Höhe von 64 Prozent des Gesamteinschlags, hauptsächlich bedingt durch Rotfäule (30 Prozent) und das Eschentriebsterben, hinnehmen. Jürgen Kuhl brachte die Möglichkeit eines Vollernter-Einsatzes beim Papierholz ins Gespräch, durch den man dieses Jahr vielleicht noch eine „rote Null“ im Ergebnis erreichen könne.

Ursprünglich hatte die Gemeinde einen kleinen Gewinn von 15 000 Euro für 2019 erwartet. Derzeit steht man aber noch bei 11 000 Euro im Minus. 2018 noch hatte man sich über einen Gewinn in Höhe von 78 682 Euro freuen können. Das Gremium stimmte dem Vorgehen zu.

Der Plan für 2020 Vorgesehen ist 2020 der Einschlag von 2000 Festmetern, darunter 1640 Festmeter Nadelholz und 360 Festmeter Laubholz. Anbau und Vorbau der Kulturen umfassen 1,1 Hektar, die Jungbestandspflege 2,1 Hektar. Wenn alles nach Plan läuft, dann erwartet man Einnahmen in Höhe von 90 100 Euro, denen Ausgaben in Höhe von 99 600 Euro gegenüberstehen. Somit ergibt sich erstmals ein Plan mit einem negativen finanziellen Ergebnis, nämlich 9500 Euro Verlust. Die Einnahmen verteilen sich auf 83 000 Euro für Holzeinschlag, 1100 Euro durch Förderung der Kulturen und 6000 Euro Jagdpacht. Die Ausgaben verteilen sich auf 41 800 Euro für die Holzernte, 10 400 Euro für Kulturen, 6500 Euro für Waldschutz, 4500 Euro für Ästung und Bestandspflege, 6000 Euro für Erschließung und Wegeunterhaltung, 200 Euro für Schutzfunktion, 4800 Euro für Steuern, Versicherungen und Beiträge sowie 25 400 Euro für Verwaltungskosten. In den Verwaltungskosten sind 17 900 Euro für Revierdienst und Holzverkäufe enthalten.

Vermehrung der Käfer muss gestoppt werden

Grundsätzlich bewertet Jörg Scham die Bedingungen im Schwenninger Gemeindewald als gut. Das Hauptproblem sei aber die Erderwärmung. „Wenn die nicht gestoppt wird, geht es im Wald bergab, und zwar deutlich“, stellte er fest. Die Vermehrung der Käfer müsse schnellstmöglich gestoppt werden, sonst gebe es eine Katastrophe im Wald.

Das schadhafte Holz aus dem Schwenninger Gemeindewald werde zentral beim Bolzplatz Stelle gelagert. Die Hilfe für den Wald erfolge durch eine Stabilisierung in Form der Pflege und Durchforstung sowie durch Risikobegrenzung.

„Mit 40 Euro pro Festmeter Fichte kriegen wir keine schwarzen Zahlen mehr hin.“ Jörg Scham

Schließlich erfolge der Umbau im Wald durch Verjüngung und Pflanzung von zukunftsfähigen Baumarten. „Unser Ziel sind Mischbestände, die langfristig widerstandsfähiger sind als reine Fichtenbestände. Jörg Scham stellte fest: „Mit 40 Euro pro Festmeter Fichte kriegen wir keine schwarzen Zahlen mehr hin.“

Bürgermeisterin lobt Arbeit der Förster

Die Waldbesitzer und der Forst haben in den nächsten Jahren einige Herausforderungen zu meistern, zeigte er sich überzeugt. Bürgermeisterin Roswitha Beck bedauerte, dass die frühere gute Einnahmequelle der Kommune derzeit ausfällt. Sie lobte den Einsatz der Forstleute mit den Worten: „Die Förster machen tolle Arbeit.“

64 Euro für Festmeter Brennholz

Unverändert bleiben in Schwenningen die Brennholzpreise, wobei Jürgen Kuhl augenzwinkernd auf ein unterschiedliches Sortiment hinwies: „Auch absterbende Eschen ergeben ein wunderbares Brennholz.“ Der Festmeter Brennholz kostet weiterhin 64 Euro.

Im Frühjahr will der neue Gemeinderat mit den Forstvertretern eine Waldbegehung unternehmen.