Für einige Stromausfälle sorgte das Sturmtief „Bianca“ am späten Donnerstagabend, wie es in einer Mitteilung von Netze BW heißt. Gegen 18.30 Uhr hatte das Tief den Süden Baden-Württembergs erreicht. Über Sulz am Neckar, Oberndorf und Schramberg zog das Tief bis kurz vor Mitternacht in einer etwa 30 Kilometer breiten Schneise über die Kreise Sigmaringen und Zollernalb bis zum Federsee in Oberschwaben.

Erste Ausfälle gab es auf dem Heuberg ab 19.30 Uhr

Insgesamt 13 Störungen im 20 000-Volt-Mittelspannungsnetz der Netze BW waren die Folge. Bäume, die in Freileitungen gefallen waren, waren in den meisten Fällen die Ursache für die Stromausfälle in den Haushalten. Um 19.31 Uhr fiel der Strom in den Heuberg-Gemeinden Bärenthal und Irndorf aus. Nach rund einer Stunde gab es nach den Angaben der Netze BW wieder Strom in den Haushalten. Teilweise bis zu zwei Stunden war der Strom in Schwenningen und dem Stettener Ortsteil Glashütte ausgefallen. Um 19.36 Uhr waren hier die Lichter ausgegangen.

Gutenstein und Engelswies waren auch betroffen

In den meisten Fällen gab es bereits nach einer halben Stunde wieder Strom in vom Sturmtief betroffenen Gebieten nördlich von Meßkirch, vor allem in Gutenstein und Engelswies. Hier gab es ab 19.40 Uhr Ausfälle. Teilweise dauerten dies auch mehr als eine Stunde, wie Netze BW mitteilt.