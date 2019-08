Stetten am kalten Markt 130 Kinder sorgen beim Sommerwirbel in den Ferien für Trubel am Schulzentrum

Der Zirkus „SteSoWi“ hat beim Sommerwirbel am Schulzentrum Stetten am kalten Markt Station gemacht. 130 Kinder hatten eine Woche lang mit zahlreichen Angeboten ihren Spaß in der Manege, 60 Betreuer und Helfer stemmten die Organisation.