von Gerd Feuerstein

Nur noch wenige Tage ziehen ins Land, bis die Böcke in Stetten die Macht ergreifen und die Heuberggemeinde mal wieder zur Bockstadt werden lassen. Schäfer Michael Czesanne hat alle Hände voll zu tun, die wilde Horde bis dahin noch im Zaum zu halten. Die konnte sich bei den großen Landschaftstreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Hirrlingen, Wangen und Bad Waldsee zwar schon ein wenig austoben. Aber seither fiebert die große Herde dem Höhepunkt der närrischen Tage – der örtlichen Fasnet – entgegen.

Rainer Schwochow von der Zunftkapelle (links) und Hudl-Ann Roland Klaß singen den "Scheiffele-Marsch". | Bild: Gerd Feuerstein

Der Narrenfahrplan steht und die Bockzunft hat sich einiges Neues einfallen lassen. Wie ausführlich berichtet, warten die Böcke heuer zum Zunft- und Scheiffeleball nicht nur mit einem neuen Hallenkonzept auf. Denn mit den "Bayern-Rocker" wurde auch eine neue Band verpflichtet, die dem Narrenvolk mächtig einheizen soll. Narrenbürgermeister Andreas Klauser kann es kaum mehr erwarten, bis er am "Schmotziga" auf der Rathaustreppe sein Programm der närrischen Tage verkünden kann. Schließlich hat sich Klauser ja einiges vorgenommen. Doch bevor er im Chefsessel des Rathauses Platz nimmt, werden die Böcke dem närrischen Volk morgens um 6 Uhr mithilfe des Fanfarenzuges Sigmaringen aus den Federn helfen. Nach einem zünftigen Narrenfrühstück formiert sich die Bockherde dann um 8 Uhr, um unter Anführung der Zunftkapelle mit vereinten Kräften die Garnison zu stürmen.

Dass die Stettener die heimische Fasnet zu zelebrieren wissen, zeigt unter anderen diese muntere Truppe. | Bild: Gerd Feuerstein

Gegen 9.30 Uhr dürfen Schüler und Lehrer jubeln, wenn sie vom Joch der Schule befreit werden. Und auch in den Kindergärten und Altenheimen werden die Böcke ihr närrisches Treiben aufziehen und sich mit einem Teil ihrer Schar am Sturm auf das Landratsamt in Sigmaringen beteiligen, während sich die Narrenschar im beheizten Zelt im Stettener Schlosshof dem "kalten Markt" hingeben, und die traditionellen Fasnetsküchle der Marktfrauen genießen kann. Um 14 Uhr versammelt sich die Bockherde zum Sturm auf das Rathaus, während der Jahrgang 1999 den Narrenbaum einholt und das Symbol der Narren vor großer Kulisse in den Himmel stemmt. Spätestens dann wird Narrenbürgermeister Andreas Klauser Stetten zur Bockstadt erklären und der Trubel wird nicht nur im Schlosshof, sondern auch in den Lokalen fortgesetzt. Große und kleine "Mäschgerle" kommen dann um 19 Uhr zum Hemdglonkerumzug zusammen, nach dem die kleinen Teilnehmer mit Wurst und Wecken belohnt werden. Abgerundet wird der wichtigste Tag der örtlichen Fasnet durch den traditionellen Feuerwehrball, bei dem die Coverband "Midnight Special" die Alemannenhalle rocken wird.

"Ehrengäste" haben ihr Kommen zum traditionellen Zunft- und Scheiffeleball angesagt. | Bild: Gerd Feuerstein

Unter dem Motto: "Wer jetzt noch mault, ka's selber macha" steigt am Samstag, 2. März, um 20 Uhr in der Alemannenhalle der traditionelle Zunft- und Scheiffeleball, wobei ein bunt närrisches Programm auf die Besucher wartet. Am Sonntagmittag schlägt um 14 Uhr die große Stunde des Narrensamens. Nach einem Kinderumzug durch die Bockstadt wird unter der Regie des Narrenschultes in der Alemannenhalle die Kinder- und Familienfasnet gefeiert. Ab 20 Uhr steigt dann die nächste Jahrgängerparty, bei der alle Jahrgänger freien Eintritt erhalten, sofern sie in ihrem alten Jahrgängerhäs kommen. Erst mit dem Verbrennen der Fasnet unter dem Narrenbaum werden die Böcke am Dienstagabend die Ortsgewalt wieder an die zivile Obrigkeit übergeben und die fünfte Jahreszeit ausklingen lassen. Doch soweit ist es nicht. Jetzt darf man sich auf die bevorstehende Narrensaison freuen und den Scheiffelemarsch aus voller Brust zum Besten geben: Bock Määähhh!!!

Die Zunft

Die Böcke haben sich einiges einfallen lassen und freuen sich auf viele Gäste. | Bild: Gerd Feuerstein

Die Bockzunft Stetten a.k.M. wurde im Jahre 1950 gegründet und kann somit bereits auf eine langjährige Tradition zurück blicken. Als Mitglied der Vereinigung Schwäbisch Alemannischer Narrenzünfte hat sich die Zunft der Pflege des traditionellen, fastnachtlichen Brauchtums verpflichtet. Zentrale Figur der Zunft ist der Bock. Vorsitzender und Zunftmeister ist Oliver Beil, Nusplinger Straße 27, 72510 Stetten a.k.M., Tel. 0 75 73/53 80 oder 01 72/7 80 42 31, zu erreichen auch unter E-Mail olibeil@web.de