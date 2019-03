Zumindest eine Person wird dank ihres überragenden Gewinnes den diesjährigen Fasnetsball der Storzinger Felsadapper nicht so schnell vergessen. Bettina Mors wohnt zwar in Frohnstetten, aber sie hatte das Glück, den Storzinger Narrenbaum zu gewinnen. Die Verlosung der Narrentombola zog sich durch den gesamten Abend. Andere Glückliche gewannen beispielsweise dicke Werkzeugtaschen. Für die Frohnstettenerin blieb jedoch der Narrenbaum als Hauptgewinn.

Julian Stehle (links) und David Rösch sorgten als Ansager zwischen den Programmpunkten immer wieder für Lachsalven. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Der Verweis auf die Hauptgewinnerin bedeutet natürlich nicht, dass mit der Ziehung ihrer Gewinnnummer der Abend gelaufen gewesen wäre. Dafür hatten die Felsadapper und ihre närrischen Komplizen einen vollständigen Programmabend vorbereitet. Den Gästen im voll besetzten Festsaal des Bürgerhauses „Weckenstein“ gefiel, gemessen am Gelächter und Beifall, das närrische Menü in mitunter deftigen Happen offenkundig gut.

Regenwurm (Agathe Rösch), Baum (Nicole Braun) und Blümchen (Amelie Braun) brachten als Gartenbewohner ihre Sorgen mit dem trockenen Sommer vor das Publikum. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Die Frauen aus dem kleinen Stettener Ortsteil sind allesamt Garten- und Gemüsefans. Das jedenfalls legen die beiden Auftritte der dörflichen Damenriege nahe. Beim ersten Auftritt klang der heiße und trockene Sommer nach. Bei der Versammlung der Gartenbewohner konnten Schnecke, Blümchen, Regenwurm und Co. ihre Sorgen vortragen, die hauptsächlich in den Folgen der Trockenheit bestanden. Doch dafür gibt es in der Talgemeinde ein absolut sicheres Hilfsmittel. Das Storzinger Felsenwasser macht langsame Schnecken wieselflink und bringt vertrocknete Blümchen wieder in Höchstform. Beim zweiten Auftritt war aus der Schar der Gartenbewohner ein Gemüseorchester mit Musikinstrumenten aus Gemüseteilen geworden. Kraut, Paprika und andere Gewächse brachten ganz neue, ungewohnte Klangfarben auf die Weckenstein-Bühne.

Die "Schlesslegoischter" nahmen ortspolitische Wichtigkeiten aufs Korn. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Was können Storzingens männliche Narren dem entgegensetzen? Sie haben sich für einen Dorfhelden entschieden, sogar einige Videos über den „Bierman“ gedreht und somit weiten Raum für männliche Sehnsüchte geschaffen. Klafft bei der Feuerwehr ein Loch oder war der kommunale Räum- und Streudienst nicht pünktlich, oder noch schlimmer, es ist kein Bier mehr im Vorratsraum des Partykellers – "Mr. Bierman" löst Probleme dieser Art mitunter unkonventionell, aber immer nachhaltig im Sinne der Gerstensaftkonsumenten.

Närrischer Beifall war dem Felsawasser-Ballett sicher | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Selbstverständlich gibt es im Ort auch richtige Probleme kommunal- und landespolitischer Art. Dabei zeigt sich auch, dass die hellwachen Narren weit über den dörflichen Horizont hinaus denken. Für dieses Hinausdenken waren die „Schlessle-Goischter“ zuständig. Zwar hat noch niemand von einem Dieselfahrverbot in Storzingen gesprochen. Allein die Aussicht, mit dem eigenen Stinker nicht mehr durch Stuttgart kurven zu können, motivierte die Mannsbilder zum Protest. Das ist für sie ebenso schlimm wie das Leben im Funkloch. Die Telekom plane zwar irgendwie einen Masten, aber was nütze das den stolzen Besitzern von D2-Handys?

Beim gemeinsamen Klogang im modernen Altersheim geht es streng militärisch zu. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Die „Senioren aus dem Schmeietal“ zeigten, wie sparsam der gemeinsame Klogang im gewinnorientierten Altersheim werden wird. Wie wenig Mann an Kostüm für einen gelungenen Fasnetsauftritt braucht, demonstrierten die Herrn vom Felsawasser-Ballett in ihren rosa Höschen.