von Gerd Feuerstein

Seit zwei Jahrzehnten managt sie das Stettener Bildungswerk, organisiert Kurse, Workshops, Vorträge oder Veranstaltungen. Und noch immer geht sie voller Leidenschaft ans Werk und sprüht nach wie vor von zündenden Ideen: Die Rede ist von Heike Drissner, die stets am Puls der Zeit agiert, und der es seit 20 Jahren immer wieder gelingt, aktuelle Trends und interessante Strömungen in neue Kursangebote des Bildungswerks umzusetzen.

Bürgermeister lobt die Programm-Macherin

So auch in der neuen Programmproschüre, die am Donnerstag, 25. Juli, mit dem Mitteilungsblatt der Gemeinde in die Stettener Haushalte flattert, und in der von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zumba wieder eine unglaubliche Fülle unterschiedlichster Angebote aufgelistet sind, zu denen sich interessierte Bürgerinnen und Bürger anmelden können. Und so wundert es nicht, dass Bürgermeister Maik Lehn die Vorstellung des neuen Programms auch kurz dazu nutzte, um der langjährigen Leiterin des Bildungswerkes für „ihr großartiges Engagement in den vergangenen 20 Jahren“ ganz herzlich zu danken. Heike Drissner sei für die Gemeinde „ein echter Glücksfall„, unterstrich Lehn und machte dies nicht zuletzt an der unkomplizierten Zusammenarbeit fest, die Drißner seit eh und je mit der Verwaltung pflege. Viele Bürger würden von den „pfiffigen Ideen und der Inspiration“ profitieren, die Heike Drißner Jahr für Jahr in neue Angebote umsetze.

Kurse jetzt auch in den Morgenstunden

Rückblickend fragte sich die Leiterin des Bildungswerkes, wo denn die Zeit geblieben sei. Als sie anfing, waren ihre beiden Kinder ein und drei Jahre alt, inzwischen seien sie erwachsen und aus dem Haus: „Wie die Kinder, ist auch das Angebot des Bildungswerkes permanent reifer geworden“, antwortet sie auf die Frage, wie sich die Dinge im Laufe der Zeit gewandelt hätten. Habe man anfangs beispielsweise auch Englisch für Kinder angeboten, sei dies inzwischen längst im Lehrplan integriert. Aus der Aerobic-Welle sei erst Step-Aerobic und inzwischen eben Zumba, Jumping, Pilates, Yoga, Line-Dance und dergleichen geworden: „So haben wir heute natürlich viel mehr sportliche Angebote im Programm“, sagt sie und listet auf, dass derzeit alleine an diesen Kursen „Woche für Woche über 240 Menschen“ teilnehmen. Sie versuche stets, dem sogenannten „Work-Life-Balance“ der Menschen gerecht zu werden. So würden neuerdings Hatha-Yoga-Kurse nicht mehr nur abends, sondern auch in den frühen Morgenstunden angeboten.

Und überhaupt hält das neue Programm unter den Rubriken „Vorträge“, „Kochen und Fasten“ oder unter „Workshops und kreatives Gestalten“ auch wieder jede Menge Kurse parat, die auch aktuelle Entwicklungen wie die „Digitalen Medien“ oder neue Ernährungsformen mit pflanzlicher Küche berücksichtigen.

Bildungswerk immer im Hinterkopf

Aber auch diejenigen, die den Computer erst jetzt für sich entdecken, kommen nicht zu kurz. So ist beispielsweise ein viertägiger Intensivkurs für absolute PC-Neulinge im Programm: „Die spannende Frage ist halt immer, wie neue Kurse und Angebote bei den Bürgern ankommen“, sagt Heike Drissner, die das Bildungswerk nach eigenem Bekunden „eigentlich immer im Hinterkopf“ habe. Egal ob sie was Spannendes lese, oder auf Reisen, beim Shoppen, bei größeren Festen oder im Internet unterwegs sei, sobald sie auf etwas Interessantes stoße, komme die Überlegung ins Spiel, ob man das ins Angebot des Bildungswerk aufnehmen könne: „Und stets bin ich dann aufs Neue gespannt, was draus wird“, schmunzelt sie.