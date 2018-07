von Gerd Feuerstein

Einmal mehr setzte der Handwerkerwettbewerb dem dreitägigen Sommerfest der Feuerwehrkapelle die Krone auf. Trotz gewaltiger Hitze lockte der Wettstreit wieder die Massen an, sodass das Festzelt am Montagabend nochmal proppenvoll war. Sieben ambitionierte Teams traten gegeneinander an.

Trotz brütender Hitze strömen die Massen zum Handwerker-Wettbewerb.

Das Organisationsteam um Lukas und Johannes Hahn, Felix Rombach, Fabian Merz und Susanne Schumann hatten sich Spiele einfallen lassen, bei denen nicht nur Muskelkraft, sondern auch Köpfchen gefordert wurden. So musste gleich im ersten Spiel "Haut den Lukas" der große Hammer mit Gefühl auf den gefederten Knopf gehauen werden. Denn im Gegensatz zur Jahrmarkattraktion waren die meisten Punkte nicht ganz oben zu erzielen. Im Gegenteil: Wer seine volle Schlagkraft zur Geltung brachte, musste sich – sehr zur Freude des Publikums – mit nur einem Pünktchen begnügen.

"Haut den Lukas" nennt sich einer der Wettbewerbe. Doch im Gegensatz zur bekannten Jahrmarkt-Attraktion, kommt es dabei auf Köpfchen und nicht auf Kraft an.

Geschicklichkeit und ein bisschen Glück waren dann beim zweiten Spiel gefragt. Dabei galt es, zwei an einer Schnur befestigte Tennisbälle per Wurf um einen schmalen Balken zu hängen. Je weiter der Balken vom Werfer entfernt war, umso höher war die zu erzielende Punktzahl. Dabei trauten sich die Wenigsten, den Wurf zum "Fünferbalken" zu und hatten auch beim viel näher liegenden "Einser" so ihre Probleme.

Echte Muskeln sind gefordert

Echte Muskeln waren dagegen beim Traktorziehen gefordert. Zwar durften es sich drei Mitspieler auf dem alten Gefährt ganz bequem machen, doch der Vierte musste den Traktor ganz allein an einem Seil von der Bühne aus durch das Festzelt ziehen.

Muskeln sind beim Traktorziehen gefragt. Das Publikum spornt zu Höchstleistungen an.

Die Neugier war schließlich groß, als das Organisationsteam zur Siegerehrung aufrief. Doch bevor der Wanderpokal übergeben werden konnte, musste zunächst ein Stechen zwischen den beiden punktgleich vorne liegenden Teams der Firma "Holzbau Schlude" und der "Jungen Glashütter" her.

Das Objekt der Begierde: Um diesen Pokal wird beim Handwerker-Wettbewerb der Feuerwehrkapelle gerungen.

Noch einmal galt es also, die zwei an einer Schnur befestigten Tennisbälle um einen Balken zu wickeln. Würde es Holzbau-Schlude schaffen, den Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen? Die Anspannung war greifbar, doch letztlich hatten die Glashütter das glücklichere Händchen und streckten unter lautem Getöse den begehrten Pott in die Höhe.

Das Ergebnis Insgesamt nahmen sieben Mannschaften am Wettbewerb teil. Am Ende mussten sich die Teams "Stettener Landwirte", die Firma Löfflerbau, die Theatergruppe des Stettener Sommertheaters und die "Barbara Boys" des Artilleriebataillons 295 den drei Teams auf dem Treppchen geschlagen geben: Ganz oben standen die "Jungen Glashütter", die in einem spannenden Stechen die Titelverteidiger von Holzbau Schlude besiegt hatten. Die Landjugend Stetten belegte den dritten Rang. (gfe)

