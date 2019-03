Stetten am kalten Markt vor 5 Stunden

Gute Stimmung bei den kleinen Narren: Kinder ziehen durch die Bockstadt und feiern in der Alemannenhalle

Ganz in den Händen des Narrensamens befand sich am Fasnetssunntig die Bockstadt Stetten am kalten Markt. Bei bestem Narrenwetter stand in der Narrenhochburg die traditionelle Kinder- und Familienfastnacht im Mittelpunkt der Ortsfasnet.