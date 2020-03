von Gerd Feuerstein

Was muss ich bei hohem Fieber oder einem akuten Fieberkrampf tun? Was tun bei Erbrechen, einem Erstickungsanfall, Keuchhusten oder anderen akuten Erkrankungen meines Babys oder Kindes? Welche Impfungen sind wichtig? Auf diese und viele andere Fragen rund um sogenannte „Kinder-Notfälle“ erhielten zahlreiche interessierte Eltern und Großeltern am vergangenen Donnerstag in den Räumen der Stettener Sparkasse ausführliche Antworten.

Jahrzehntelange Erfahrung

Als Referenten hatten die Verantwortlichen des örtlichen Geldinstitutes dafür den Kinderarzt Dr. Peter Th. Wolff gewonnen, der viele Jahre in einer Praxisgemeinschaft in Pfullendorf tätig war, und in jahrzehntelanger Erfahrung nahezu jeden denkbaren Kindernotfall x-fach hautnah erlebt und durchgemacht hat: „Mehr Praxisbezug geht eigentlich nicht“, betonte Filialdirektor Manfred Kohl in seiner kurzen Begrüßung. Und in der Tat: Was der Experte in Sachen Kinder-Notfälle so alles aus seiner täglichen Arbeit zu berichten wusste, ließ bei den zahlreichen Zuhörern keine Langweile aufkommen, sondern weckte deren Interesse umso mehr.

Anhand konkreter Beispiele aus dem täglichen Leben gab der erfahrene Kinderarzt Peter Th. Wolff aus Pfullendorf Antworten auf häufig gestellte Fragen zu akuten Erkrankungen von Babys und Kindern. | Bild: Gerd Feuerstein

Aus aktuellem Anlass ging Wolff allerdings zunächst auf die Ausbreitung des Coronavirus ein, die derzeit in aller Munde ist und viele Menschen in Deutschland zwischenzeitlich zu sogenannten „Hamster-Käufen“ veranlasst: „Wir Deutschen machen uns eben gerne Sorgen“, umschrieb der Experte die ausgebrochene Hysterie, und versuchte die Dinge anhand zahlreicher aktueller Daten und Fakten entsprechend einzuordnen. Sowohl die „Rotaviren“ als auch die „Influenza“, also die echte Grippe, seien „das viel gravierendere Problem“.

Kein Grund für Panik und Angst

Bei dem Coronavirus stehe die große Frage im Raum, wie es sich weiter entwickle: „Spielt es verrückt, wird richtig wild und böse, oder bleibt es so, wie es derzeit ist“, sei die große Frage. Sofern es auf dem derzeitigen Stand bleibe, sei „es gar nicht so dramatisch“. Es werde zwar über uns hereinbrechen, aber auch wieder verschwinden. Wolff mutmaßte, dass in drei bis vier Wochen „wohl kaum mehr Schulen geschlossen“ würden. Natürlich sei es wichtig aufzupassen und entsprechende Vorsorgemaßnahmen einzuhalten, aber es bestehe „kein Grund zur Panik, Angst und Alarmismus“.

Dann aber widmete sich der Experte ausführlich Themen wie Fieber, Infektkrampf (Fieberkrampf), Erstickungsanfällen, Erbrechen, Vergiftungen und auch Impfungen und klärte auch über entsprechende Präventionsmaßnahmen auf. Anhand greifbarer Situationen aus dem Alltag zeigte der praxiserfahrene Kinderarzt auf, was Eltern im konkreten Fall tun können und welche ersten Maßnahmen ergriffen werden sollten.

Eltern kennen Kinder am besten

„Sie kennen ihre Kinder am besten; verlassen sie sich also auf ihr Baugefühl“, riet er beispielsweise beim häufig auftretenden, hohem Fieber. „Fieber ist nicht gefährlich, aber anstrengend“, machte er deutlich, dass Fieber dennoch unbedingt abzuklären sei, sofern es bei Babys auftrete. Ausführlich wurden weitere Notfallsituationen besprochen, mit den Eltern und Großeltern Knall auf Fall konfrontiert werden können, wobei den Teilnehmern entsprechende Zusammenfassungen sogar in schriftlicher Form an die Hand gegeben wurden.