von Karl-Peter Neusch

Mit einer brillianten Vorstellung verabschiedeten die Musiker des Musikvereins Frohnstetten beim Jahreskonzert ihre Dirigentin Christine Burkhart, die nach zwölf erfolgreichen Jahren sichtlich gerührt am Ende die Ovationen des begeisterten Publikums und die Abschiedsglückwünsche ihrer Kapelle entgegennahm. Christine Burkhart hat mit der Kapelle ein weit über die Heubergregion hinaus anerkannt hohes Niveau erreicht, was sich auch bei ihrem Abschlusskonzert einmal mehr eindrucksvoll bestätigte. Zum Abschied hatte es Christine Burkhart ihren Musikkameraden freigestellt das Konzert nach ihren Wünschen und Vorlieben zu gestalten.

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Frohnstetten zeigten beim Jahreskonzert viel Spielfreude. | Bild: Karl-Peter Neusch

Unter dem Motto „Wünsch dir was“ nahm die Kapelle ihr Publikum mit auf eine abwechslungsreiche Zeitreise durch alle Genres moderner Blasmusikunterhaltung, gewürzt mit virtuosen Soli und Gesangseinlagen. Ganz oben in der Beliebtheitsskala der Musiker standen eindeutig Filmmusiken, deren Themen in unterschiedlichsten Variationen und Stilrichtungen in ausdrucksstarken Kompositionen und Arrangements verwoben wurden. Spielerisch schaffte es die Kapelle den Spannungsbogen bei „Jurassic Park“, „Tanz der Vampire“ oder beim „Polarexpress“ hoch zu halten und die mit den Filmen verbundenen Geschichten und Emotionen musikalisch zu transportieren. Mit geschlossenen Augen konnte man sowohl die Idylle als auch die Gefährlichkeit der Dinosaurierinsel erspüren aber auch hautnah miterleben, wie der Polarexpress unter Volldampf unterwegs war. Mit der „Forest Gump Suite“ erwies die Kapelle einem weiteren Filmklassiker ihre Reverenz. Mit verschiedenen stilistischen Mitteln gelang es den Musikern exzellent, wie es Moderator Michael Adelbert so treffend formulierte „ ein gefühlvolles Liebeslied für einen liebenswerten Menschen“ darzubieten.

Im zweiten, sehr beschwingten und lebendigen Konzertteil zogen die Musikern noch einmal alle Register und zeigten den enormen Facettenreichtum des Blasmusikspektrums eindrucksvoll auf. Latinoklänge im Big Band Stil, wie bei der Komposition „Avocados“ von Hans-Joachim Rhinow, wechselten sich ab mit kubanischem Mambo zu ein lebensfrohem Musikmix. Dazu das mit Jazzelementen angereicherte Big Band-Arrangement „The girl from Ipanema“, dem Gerd Moser mit seiner ausdrucksstarken Stimme eine besondere Note verlieh. Den fulminanten Schlusspunkt setzte die Kapelle mit „The Blues Brothers in Concert“ und als Zugabe der Wunschpolka „Böhmisch durch die Welt“. Große Emotionen dann beim Abschiednehmen von der Dirigentin Christine Burkhart. Alle Musiker bedankten sich zum Abschied mit einer Rose, bevor unter dem Beifall des Publikums gemeinsam ohne Instrumente der „Zottelmarsch“ gesungen wurde.