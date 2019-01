von Gerd Feuerstein

Viele kleine, stolze Champions gab es am Sonntagabend im großen Saal des Stettener Soldatenheims zu sehen. Grund: Bei bestem Wetter hatte der Stettener Skiclub am Nachmittag seine alpinen Schülermeisterschaften ausgerichtet und die Teilnehmer zum Abschluss zur offiziellen Siegerehrung gebeten. Voller Stolz krackselten die jungen Siegerinnen und Sieger "aufs Stockerl", nahmen mit leuchtenden Augen ihre Pokale und Urkunden entgegen und strahlten in Handys und Kameras, die Eltern und Großeltern, Freunde und Bekannte voller Stolz auslösten.

Sie siegten bei den Bambinis und nahmen ihre Pokale freudestrahlend entgegen. Im Bild (von links): Lilli Steinborn, Louis Rösch, Lotta Merz und Liam Rösch. | Bild: Gerd Feuerstein

Da sich der Winter auf dem Heuberg von seiner besten Seite zeigte, hatten die zahlreichen freiwilligen Helferinnen und Helfer des Stettener Skiclub anstrengende Tage hinter sich. Bei besten Bedingungen waren die Kurse der DSV-Skischule an den Wochenenden gut besucht. Dazu richtete der Club am Sonntagmittag noch seine traditionellen Kinder- und Schülermeisterschaften aus. Bei der abendlichen Siegerehrung freute sich Vorsitzender Martin Löffler über eine gelungene Veranstaltung, die einmal mehr "perfekt organisiert und durchgeführt" worden sei. Es sei "einfach super gewesen", so viele junge Skifahrer am heimischen Skihang zu sehen, "die sich auf die Piste getraut" hätten. Manche der kleinen Champions seien schließlich in den letzten Tagen erstmals auf den Skiern gestanden. "Es ist toll mit anzusehen, welche Fortschritte die kleinen Rennasse in so kurzer Zeit gemacht haben", sagte Löffler.

Sportwart Johannes Unger (links) und Clubchef Martin Löffler (rechts) mit den Kinder- und Schülermeistern (von links): Moritz Unger, Tamina Siber, Leni Dreher und Yannick Reiser. | Bild: Gerd Feuerstein

Der Vorsitzende nutzte die Gelegenheit, seinem gesamten Team und den vielen Helferinnen und Helfern des Clubs zu danken: "Wenn der Schnee kommt, müssen alle Rädchen innerhalb kürzester Zeit ineinandergreifen", sagte er und brachte seine Freude zum Ausdruck, dass dies im Stettener Skiclub "seit Jahr und Tag glänzend funktioniere". Von der Pistenraupe über den Lift- und Hüttendienst bis hin zu den Skilehrern, Zeitnehmern oder Kassenverwaltern laufe quasi alles reibungslos, lobte Löffler, dessen Dank auch den Sponsoren des Clubs galt.

Dann aber kam die große Stunde der kleinen Rennfahrerinnen und Rennfahrer, die der Vorsitzende von jeder Altersklasse nach vorne holte, um vor großem Publikum ihre Pokale und Urkunden in Empfang zu nehmen. Mit stolz geschwellter Brust und leuchtend strahlenden Augen kraxselten die jeweiligen Sieger "aufs Stockerl" und genossen dort den Applaus der Anwesenden. Mit dem Titel des diesjährigen Schülermeisters dürfen sich nun Leni Dreher und Moritz Unger schmücken, die in den beiden Läufen des Nachmittags jeweils die schnellsten Zeiten gefahren waren, wobei Unger auch die Tagesbestzeit auf seinem Konto verbuchte. Kindermeister wurden Tamina Siber und Yannik Reiser, der sich den Titel auch auf dem Snowboard sicherte. Nach der Siegerehrung verloste der Club unter allen Teilnehmern wieder zahlreiche attraktive Preise, die von Clubs-Shirts über Skibrillen, Rücksäcken und Taschen bis hin zu Skistöcken und – als Hauptpreis – ein neues Paar Skier reichten. Freudestrahlend durfte Leni Dreher dieses in Empfang nehmen, deren Startnummer 42 ihr das Glück bescherte.

Die kleine Mira fungierte als Glücksfee, zog aus allen Startnummern die jeweiligen Gewinner | Bild: Gerd Feuerstein

Bereits am Vorabend hatte der SC seine traditionellen Clubmeisterschaften im Jugend- und Erwachsenenbereich ausgerichtet. Unter Flutlicht kamen dabei in zwei Durchgängen insgesamt 37 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Die begehrten Titel des Clubmeisters konnten sich heuer Rebecca Neusch und Johannes Unger sichern, der sich nach zwei Läufen mit einem knappen Vorsprung von 0,13 Sekunden gegen Christian Löffler durchgesetzt hatte. Jugendmeister wurden Lena Reichegger und Nico Reiser, während Judith Fauler und Johannes Unger die Altersklasse für sich entschieden. Auf dem Snowboard siegte Marvin Löffler.

Ein imposantes Bild: Clubchef Martin Löffler (rechts) und Sportwart Johannes Unger (hinten links) holten am Ende alle Pokalgewinner (Plätze ein bis drei) auf die Bühne. Bilder: Gerd Feuerstein | Bild: Gerd Feuerstein