von Gerd Feuerstein

Das Geheimnis wurde am Donnerstag um Punkt 18 Uhr gelüftet: „Eure Hauptaufgabe für die nächsten 70 Stunden wird es sein, vor der Alpenblickhalle eine Terrasse anzubringen“. In der Halle befindet sich ein Raum, den die Landjugendgruppe von Glashütte nutzt. Und von da an war bei der Landjugend drei Tage lang Einsatz, Begeisterung und viel Zusammenhalt angesagt.

Weil die Deutsche Landjugend 70 Jahre alt wird, hat der Bundesverband im vergangenen Herbst unter dem Motto: „Schaffen um zu bleiben“ eine deutschlandweite 70-Stunden-Aktion ins Leben gerufen, zu der sich auch die Landjugend Glashütte angemeldet hatte. Allerdings nicht ahnend, welche Aufgabe neun Monate später auf sie warten würde. Denn diesen Job übernahm der Bundesverband. Und das in enger Kooperation mit Glashüttes Ortsvorsteherin Alexandra Beer und der Gemeindeverwaltung. Von dort aus wurden die notwendigen Planungs- und Organisationsschritte in die Wege geleitet, ohne die ein solches Mammutprojekt nicht umzusetzen wäre. Und um ein solches handelte es sich bei der Aufgabe, vor der sich die Glashütter Jugend gestellt sah.

Zwar konnten sich die Jugendlichen angesichts des schweren Geräts und der Mengen an Material, die kurz vor dem Start der Aktion in Richtung Alpenblickhalle transportiert worden waren, ausmalen, dass die Aufgabe nicht einfach würde, doch mit dem Bau einer großen Terrasse vor der Halle hatten sie wohl kaum gerechnet: „Also packen wir es an“, rief Vorsitzender Jonas Wenninger in die Runde und fortan liefen Bagger und Radlader, Baumaschinen, Hebewerkzeug und Granitzange, bereit gestellt von der heimischen Wirtschaft. Auch Traktoren samt Wagen waren nötig. Denn zunächst musste der vorgesehene Platz für die Terrasse ausgegraben, mit Schotter aufgefüllt, eine ebene Oberfläche hergestellt und schließlich kräftig gerüttelt werden. „Und das mitten in der Nacht“, hofften die Jugendliche auf Verständnis der Bürger.

Die standen voll und ganz hinter dem Projekt, unterstützten bei Bedarf mit Maschinen und Werkzeug, sodass am frühen Freitagmorgen mit dem Setzen von riesigen L-Steinen und dem Vormauern von Granitstelen los gelegt werden konnte. Und weil die Landjugend-Mädels dabei meist nur zusehen konnten, starteten diese parallel ihr eigenes Projekt: Sie fingen an, den Grillplatz zu sanieren, diesen abzudampfen und später neu zu streichen. Den Jungs nur über die Schulter zu schauen und für gute Verpflegung zu sorgen, sei ihnen einfach zu wenig. Unter der Leitung von Sascha Segert und Jonas Wenninger kamen die Jungs derweil mächtig ins Schwitzen, schließlich duldete das Setzen der Granitstelen und L-Steine keinen Aufschub, weil der Beton über Nacht ziehen musste. Erst spät in der Nacht gab es daher Feierabend.

Beim Auffüllen des Unterbaus der Terrasse mit Unmengen Schotter und dem späteren Pflastern der Oberfläche galt es dann am Samstag auch noch dem Wetter zu trotzen. Obwohl es wie aus Kübeln schüttete, ließen sich die fleißigen Arbeiter nicht aufhalten. Kurzerhand wurden Regencapes übergezogen und über der Terrasse ein provisorischer Unterstand gebaut, sodass die Arbeiten fortgeführt werden konnten. Selbst der Bereich neben der Terrasse wurde noch hergerichtet und bepflanzt, während die Landjugend-Mädels schon den Grill- und Vorplatz zum großen Abschlussfest vorbereiteten.

Es ist vollbracht: Stolz präsentiert sich die Glashütter Landjugend auf der neu geschaffenen Terrasse vor der Alpenblickhalle. Bild: Gerd Feuerstein

Wen wundert es da, dass die Ortsvorsteherin voll des Lobes war: „Ihr seid einfach spitze gewesen und ich bin mächtig stolz auf diese Truppe“, sagte „Sandy“ Beer unter dem Applaus vieler Glashütter Bürger. Die Jugendlichen feierten ihre Großtat zum Abschluss mit allen Anwesenden. Schließlich werde von der „tollen Terrasse„ nach Aussage der Ortsvorsteherin nicht nur die Landjugend, sondern alle Glashütter und alle Vereine des Dorfes profitieren. „Ihr habt allen bewiesen, was in euch steckt und das wirklich ganz, ganz toll gemacht,“ sagte Beer. „Ohne die Unterstützung der Gemeinde, vieler Firmen, Metzgereien und Gastronomen hätten wir das nie und nimmer leisten können“, dankte Jonas Wenninger allen Sponsoren.