von Gerd Feuerstein

Mit der Ziehung der Gewinner im Haus Goreth hat der Stettener Wirtschaftsverbund im Schlosshof seine Weihnachtsaktion beendet. Seitdem dürfen sich 39 Gewinner über Preise im Gesamtwert von rund 2100 Euro freuen. Diese können gegen Vorlage des Gewinnloses bis zum 31. März im Stettener Fachgeschäft Euronics Sauter zu den üblichen Geschäftszeiten abgeholt werden. Der Hauptgewinn – ein Einkaufsgutschein in Höhe von 300 Euro – fiel auf die Los-Nummer 6433.

In Vertretung des Präsidenten Oliver Neusch hieß Hans-Peter Nolle vom Fachbereich Handel die Besucher und seine Mitstreiter vom Wirtschaftsverbund willkommen. Kurz erinnerte Nolle an den Start der Weihnachtsaktion im Schlosshof, zu dem trotz des nicht gerade berauschenden Wetters zahlreiche Besucher gekommen waren. Das gemeinsame Singen der Kindergartenkinder, die musikalische Umrahmung durch die Feuerwehrkapelle und nicht zuletzt die schon geschmückten Weihnachtsbäume seien "eine tolle Einstimmung auf die Adventszeit" gewesen. Überdies hätten die brennenden Christbäume die Dorfmitte in eine schöne Atmosphäre getaucht, wofür es "allen Beteiligten zu danken" gelte.

Dass es der Einzelhandel es heutzutage nicht mehr leicht habe, sei offensichtlich, erklärte Nolle. Dennoch könne man in Stetten noch froh sein, dass der Warenkorb noch recht gut gefüllt und zufriedenstellend abgedeckt sei. Freilich könne man "nicht immer allem gerecht werden", dennoch sehe man guten Mutes in die Zukunft. "Hoffentlich entwickelt sich auch wieder etwas in eine positive Richtung, sodass die Bevölkerung in Stetten weiterhin gut einkaufen kann", sagte Nolle.